PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski znalazł się w gronie 20 finalistów do sięgnięcia po nagrodę Golden Boy dla najlepszego gracza U21 w Europie. Faworytami do sięgnięcia po statuetkę są Jude Bellingham, Gavi oraz Jamal Musiala.

Dziennik Tuttosport opublikował listę 20 finalistów nagrody Golden Boy za 2022 rok

W gronie tym znalazł się Nicola Zalewski

Zwycięzcę poznamy 7 listopada, a faworytami do sięgnięcia po statuetkę są Jude Bellingham, Gavi oraz Jamal Musiala

Zalewski w elitarnym gronie

Dziennik Tuttosport opublikował listę 20 finalistów do sięgnięcia po prestiżową nagrodę Golden Boy. Wyłania ona najlepszego zawodnika poniżej 21. roku życia występującego w Europie. Statuetka rozdawana jest od 2003 roku i uchodzi za istotną. W przeszłości otrzymywali ją choćby Lionel Messi, Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Kylian Mbappe, Erling Haaland czy Pedri.

Teraz w finale znalazł się reprezentant Polski – Nicola Zalewski. Największym dziennikom (Tuttosport współpracuje z największymi tytułami z najistotniejszych piłkarsko krajów) nie umknął znaczny progres, zanotowany przez wahadłowego pod okiem Jose Mourinho. Mimo tego to nie piłkarz AS Roma jest faworytem do sięgnięcia po tytuł.

W tym gronie znajduje się czterech zawodników już decydujących o wynikach największych europejskich drużyn. Taką rolę odgrywają Gavi (FC Barcelona), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern Monachium) czy Eduardo Camavinga (Real Madryt). Choć w gronie finalistów znalazł się Pedri, niepisana zasada zabrania przyznania tytułu Golden Boy dwukrotnie tej samej osobie. Hiszpan triumfował przed rokiem.

Zwraca uwagę też nazwisko Antonio Silvy. Piłkarz Benfiki nie znalazł się wcześniej na żadnym etapie wśród zawodników nominowanych, za to wywalczył sobie miejsce w ścisłym finale.

Pełna lista finalistów nagrody Golden Boy 2022: Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fabio Carvalho, Ansu Fati, Gavi, Wilfried Gnonto, Ryan Gravenberch, Josko Gvardiol, Nuno Mendes, Fabio Miretti, Jamal Musiala, Nico Gonzalez, Pedri, Giorgio Scalvini, Bejamin Sesko, Antonio Silva, Mathys Tel, Destiny Udogie, Nicola Zalewski.

Zwycięzcę poznamy już 7 listopada.

Czytaj więcej: Wyjątkowe koszulki Barcy na Klasyk. Owoc współpracy ze Spotify.

Sampdoria AS Roma 5.00 3.90 1.73 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 09:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin