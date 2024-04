LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso i Dusan Vlahović

Cagliari postawiło ciężkie warunki

Cagliari notuje serię znakomitych wyników w Serie A. Po pokonaniu Atalanty i remisie z Interem, piłkarze z Sardynii mierzyli się Juventusem. Choć to Stara Dama była faworytem spotkania, to Cagliari miało wielką ochotę, by postawić się teoretycznie lepszemu rywalowi. Tak też stało się na Sardegna Arena.

Juventus z pewnością chciałby zapomnieć o pierwszej połowie meczu z Cagliari. Po 30 minutach wynik otworzył Gianluca Gaetano, który pokonał Wojciecha Szczęsnego z rzutu karnego. 6 minut później gospodarze mogli wykonywać kolejną jedenastkę, a wszystko za sprawą właśnie Polaka. Golkiper sfaulował w polu karnym Zito Luvumbo, a sędzia bez wahania wskazał na wapno. Karnego na bramkę tym razem zamienił Yerry Mina.

Stara Dama może również mówić o sporym pechu, ponieważ bramka zdobyta przez Dusana Vlahovicia w 44. minucie została nieuznana przez system VAR. Serb znajdował się na spalonym. Do przerwy Cagliari prowadziło 2:0.

Druga połowa dla Juve

Dusan Vlahović długo nie pozostawał dłużny kibicom na Sardegna Arena. To, co nie udało się w 44. minucie meczu, szybko zostało naprawione przez Serba. Po równej godzinie gry snajper Juve zdobył piękną bramkę z rzutu wolnego, napędzając tym samym Starą Damę do odwrócenia losów spotkania.

𝐃𝐔𝐒𝐀𝐍 𝐕𝐋𝐀𝐇𝐎𝐕𝐈𝐂 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐙 𝐑𝐙𝐔𝐓𝐔 𝐖𝐎𝐋𝐍𝐄𝐆𝐎! ⚽️🎯



Zobaczcie bramkę napastnika Juventusu FC w meczu z Cagliari Calcio! 🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/mw9aiLFXRU — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 19, 2024

Juve naciskało dalej na gospodarzy, a efektem zmasowanych ataków był gol na 2:2 zdobyty w 87. minucie. Po dośrodkowaniu Kenana Yildiza z bocznej strefy duży błąd popełnił Alberto Dossena. Obrońca Cagliari niefortunnie interweniował w polu karnym, kierując piłkę do własnej siatki.

Juventus skutecznie odrobił straty z pierwszej części gry i z Sardynii wraca z jednym punktem. Tym samym zespół z Turynu umocnił swoją pozycję na najniższym stopniu podium w ligowej tabeli.

Cagliari – Juventus 2:2 (2:0)

1:0 Gianluca Gaetano 30′ (k)

2:0 Yerry Mina 36′ (k)

2:1 Dusan Vlahović 62′

2:2 Alberto Dossena 87′ (samobójcza)