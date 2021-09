Wielka bijatyka z udziałem kiboli po meczu Fiorentina – Inter [WIDEO]

We wtorek wieczorem doszło do starcia pseudokibiców Fiorentiny i Interu Mediolan, ujawnił serwis Football Italia. Do zdarzenia doszło na Piazza Alberti, które znajduje się pięć minut jazdy od Stadio Artemio Franchi, gdzie rozegrany był mecz Fioletowych z mistrzami Serie A.

Fiorentina przegrała w meczu piątej kolejki Serie A z Interem Mediolan (1:3)

W trakcie potyczki na trybunach Stadio Artemio Franchi pojawiło się 16 tysięcy widzów

Serwis Football Italia ujawnił, że po zakończeniu spotkania doszło do awantury z udziałem pseudokibiców obu ekip

Zadyma po spotkaniu Fiorentina – Inter

Informacje na temat awantury z udziałem pseudokibiców, podał serwis Footbal Italia. Dwie grupy ludzi skonfrontowały się ze sobą na środku ulicy na Piazza Alberti. W wielkiej bijatyce wzięli udział pseudokibice Fiorentiny i Interu. Warte podkreślenia jest, że nie doszło do żadnych zadym przed i w trakcie samego spotkania.

We Włoszech stadiony są otwarte dla widzów z ograniczeniami. Trybuny mogą być zajęte w 50 procentach pojemności stadionu. Jest to następstwem czasów covidowych. Tym samym we wtorek na obiekcie we Florencji obecnych było 16 tysięcy widzów.

Tymczasem pod koniec tego miesiąca może zostać podjęta decyzja o kolejnym zmniejszeniu obostrzeń na trybunach. Włoskie media spekulują, że kibice już po przerwie reprezentacyjnej będą mogli wypełnić trybuny w trakcie spotkań Serie A w 75 procentach pojemności stadionu. Nie brakuje też głosów, że stadiony mogą zostać otwarte nawet w 100 procentach.

Inter jest aktualnie liderem Serie A z dorobkiem 13 punktów na koncie. Tymczasem Fiorentina plasuje się na szóstej pozycji. W najbliższy weekend ekipa Simone Inzaghiego u siebie zmierzy się z Atalantą. Viola na wyjeździe zagra natomiast z Udinese.

