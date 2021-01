Ważą się losy przyszłości Hakana Calhanoglu w Milanie

AC Milan wygląda na to, że wciąż walczy o to, aby zatrzymać Hakana Calhanoglu w klubie. Najnowsze doniesienia włoskich mediów wskazują, że dzisiaj przedstawiciele Rossonerich mają spotkać się pełnomocnikami zawodnika w celu omówienia tematu jego przyszłości.

AC Milan ostatnio miał zaproponować podwyżkę piłkarzowi, czytamy na łamach La Gazzetta dello Sport. W związku z tym turecki pomocnik mógłby liczyć na apanaże w wysokości czterech milionów euro rocznie. Na dzisiaj zawodnik może liczyć na zarobki w wysokości 2,5 miliona euro każdego roku.

Godne uwagi jest to, że Hakan Calhanoglu ostatnio stał się jedną z kluczowych postaci w zespole z miasta mody. 26-latek w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 24 meczach, notując w nich sześć trafień i dziewięć asyst. Kontrakt Turka z klubem z miasta mody wygasa z końcem czerwca tego roku.

Tuttosport przekonuje natomiast na swoich łamach, że Hakan Calhanoglu jest bliski parafowania nowej umowy. Dodajmy, że zawodnik jest w Milanie od lipca 2017 roku. Wcześniej bronił barw Bayeru Leverkusen, czy Hamburgera SV.

W przeszłości spekulowało się, że zainteresowany reprezentantem Turcji był Manchester United. Na dzisiaj temat jednak ostygł. W związku z tym wydaje się, że najbardziej realny scenariusz zakłada, że Hakan Clhanoglu jednak podpisze nową umowę z włoskim klubem.

Rossoneri są aktualnie liderem włoskiej ekstraklasy. Z kolei we wtorkowy wieczór wywalczyli awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch, eliminując z rozgrywek Torino FC. Milan okazał się lepszy do teamu Marco Giampaolo dopiero w konkursie rzutów karnych. Po 120 minutach rywalizacji miał miejsce wynik 0:0.