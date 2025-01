Walker zdradził, dlaczego wybrał Milan. To był kluczowy czynnik

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Dużo rozmawiałem z Ibrahimoviciem przez telefon – zdradza Walker

Kyle Walker całą dotychczasową karierę piłkarską spędził w Anglii. Rozpoczynał jako wychowanek Sheffield United, a następnie reprezentował barwy takich klubów jak Northampton, Queens Park Rangers czy Aston Villa. Eksplozja talentu obrońcy nastąpiła jednak w Tottenhamie, który latem 2017 roku sprzedał go do Manchesteru City za ponad 50 milionów euro.

Pobyt na Etihad Stadium to pasmo niekończących się sukcesów. Walker wraz z zespołem sięgnął po sześć mistrzostw Anglii oraz upragnioną Ligę Mistrzów. W koszulce Obywateli rozegrał 319 spotkań, zdobywając 6 goli i notując 23 asysty. Po latach spędzonych w Manchesterze zdecydował się odejść do Milanu. O swoich powodach opowiedział w klubowych mediach włoskiego klubu.

– Chciałem doświadczyć czegoś nowego, we właściwym czasie i klubie. Często rozmawiałem przez telefon ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Mamy świetnych graczy i chcę pokazać, że mogę zrobić różnicę we Włoszech, jak i w Anglii. Nie było łatwo rozmawiać z Pepem Guardiolą, mamy do siebie duży szacunek. Wygraliśmy wiele. Manchester City był moją rodziną, myślę, że wszyscy docenili mnie za sposób, w jaki się zachowywałem. Ale teraz myślę tylko o Milanie, chcę nauczyć się włoskiego i wygrywać za granicą – powiedział Kyle Walker.

Milan w chwili obecnej zajmuje 7. miejsce w Serie A z dorobkiem 34 punktów. Na początku stycznia w Mediolanie nastąpiła zmiana trenera, a obowiązki szkoleniowca przejął Sergio Conceicao, który już w drugim meczu sięgnął po triumf w Superpucharze Włoch.