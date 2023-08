Napoli udanie zainaugurowało sezon 2023/2024, pokonując na wyjeździe Frosinone 3-1. Bohaterem spotkania został Victor Osimhen, dwukrotnie pakując piłkę do siatki.

Mistrzowie Włoch z udanym startem

W sobotę na ławce trenerskiej Napoli swój debiut zanotował Rudi Garcia, który po sezonie 2022/2023 zastąpił Luciano Spallettiego. Francuz od pierwszej minuty postawił na Piotra Zielińskiego, wokół którego od kilku tygodni nie brakuje zamieszania. Polak miał finalnie odrzucić ofertę z Arabii Saudyjskiej i zapewnić, że chce kontynuować karierę w Serie A.

Mistrzowie Włoch rywalizowali na wyjeździe z Frosinone. Już w siódmej minucie gospodarze wyszli na niespodziewane prowadzenie. Rzut karny na gola zamienił Abdou Harroui. Od tego momentu Napoli dominowało i dążyło do jak najszybszego odrobienia strat. Udało się w 24. minucie za sprawą Matteo Politano. Do siatki trafił również Giacomo Raspadori, lecz po analizie VAR arbiter dopatrzył się spalonego i nie uznał gola. Napoli wyszło na prowadzenie jeszcze przed przerwą. Bramkę strzelił niezawodny Victor Osimhen, który piekielnie mocnym uderzeniem otworzył swój dorobek w sezonie 2023/2024.

😤 KRÓL STRZELCÓW SERIE A WRACA! 😤



𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗗𝗶 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 → 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗢𝘀𝗶𝗺𝗵𝗲𝗻 ⚽️



SSC Napoli wychodzi na prowadzenie w starciu z Frosinone Calcio! 🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/cbALmH3V9K — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 19, 2023

Po zmianie stron obraz gry był jeszcze bardziej jednostronny. Pomimo korzystnego wyniku, Napoli dążyło do kolejnych goli. W 79. minucie po raz drugi do siatki trafił Osimhen, wykorzystując sytuację sam na sam i zagranie Giovanniego Di Lorenzo. Był to już ostatni akcent tego spotkania. Napoli zdobyło zasłużone trzy punkty i udanie zainaugurowało sezon ligowy.