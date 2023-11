Calciomercato.com informuje, że AC Milan w kolejnym meczu ligowym będzie musiał sobie radzić bez Girouda i Leao. Do składu mają jednak wrócić Pulisić oraz Loftus-Cheek.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan stracił dobrą formę z początku sezonu

Rossoneri muszą znów zacząć regularnie punktować

Sytuacja kadrowa nie ułatwia sprawy Piolemu

Giroud i Leao nie zagrają z Fiorentiną

AC Milan dobrze rozpoczął sezon, ale od październikowej przerwy na mecze reprezentacji ich forma uległa pogorszeniu. W ostatnich czterech meczach ligowych udało im się zdobyć tylko dwa punkty po remisach z Lecce i Napoli. Milan zaczyna teraz tracić pozycję w wyścigu o tytuł, mając sześć punktów straty do drugiego w tabeli Juventusu i osiem punktów do lidera ligi Interu.

Serwis Calciomercato.com informuje, że Pioli i pozostali zawodnicy Milanu, którzy nie zostali powołani do reprezentacji w środę rozpoczną przygotowania do kolejnego meczu ligowego przeciwko Fiorentinie.

W tym pojedynku na pewno nie wystąpi kilku ważnych graczy. Olivier Giroud będzie niedostępny z powodu zawieszenia, a Marco Sportiello, Isamel Bennacer i Rafael Leao wykluczeni są z gry z powodu kontuzji.

Ruben Loftus-Cheek nie pojawił się na boisku w starciu z Lecce, ale był to po prostu środek zapobiegawczy, dlatego oczekuje się, że zagra przeciwko Fiorentinie. Do gry mają również wrócić Christian Pulisić i Simon Kjaer, co jest dobrą wiadomością

Zobacz również: Simeone wskazał, z czym Felix nie radził sobie w Atletico