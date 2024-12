ZUMA Press, Inc. / Alamy, Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Marcus Thuram

Zieliński asystował przy fantastycznej bramce Thurama

Inter Mediolan w poniedziałek wieczorem przed własną publicznością podejmował Como na zakończenie 17. kolejki Serie A. Choć pierwsza połowa nie układała się po myśli gospodarzy, tak w drugiej połowie podopieczni Simone Inzaghiego rozstrzygnęli losy meczu. Ostatecznie po trafieniach Carlosa Augusto i Marcusa Thurama aktualny obrońca tytułu zdobył komplet punktów, wygrywając (2:0).

Pierwsza bramka padła chwilę po wznowieniu gry po przerwie. W polu karnym walkę w powietrzu wygrał Carlos Augusto, który wykończył strzałem głową dośrodkowanie Hakana Calhanoglu z rzutu rożnego. Natomiast przy drugim golu udział brał reprezentant Polski – Piotr Zieliński.

Pomocnik urodzony w Ząbkowicach Śląskich pojawił się na boisku w 74. minucie, zastępując Nicolo Barellę. W doliczonym czasie gry Zieliński rozegrał dwójkową akcję z Marcusem Thuramem. Francuz, gdy otrzymał piłkę od naszego rodaka, wbiegł w pole karne i oddał atomowe uderzenie na bramkę Pepe Reiny. Golkiper Como nie miał żadnych szans na udaną interwencję.

Dla Piotra Zielińskiego była to pierwsza asysta w barwach Interu Mediolan w Serie A. Jak dotąd 30-latek wystąpił w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Do Il Biscione przeniósł się latem tego roku na zasadzie wolnego transferu z SSC Napoli.

Inter Mediolan na chwilę obecną zajmuję 3. miejsce w Serie A z dorobkiem 37 punktów. Atalanta i Napoli mają kolejno o 3 i 2 oczka więcej, lecz Nerazzurri rozegrali o jedno spotkanie mniej. W następnym meczu podopieczni Simone Inzaghiego zmierzą się z Cagliari.