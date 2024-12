Theo Hernandez zdecydowany ws. przyszłości. Agent ucina spekulacje

Agent Theo Hernandeza, Manuel Garcia Quilon, pojawił się w Mediolanie, by omówić kwestie związane z kontraktem francuskiego obrońcy. Choć piłkarz deklaruje chęć pozostania w klubie, sytuacja nie jest całkowicie klarowna, zwłaszcza po decyzji Paulo Fonseki.

Sportimage Ltd / Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez i Fonseca

Theo Hernandez chce przedłużyć kontrakt z Milanem

Garcia Quilon podkreślił, że Theo Hernandez jest zdeterminowany, by kontynuować swoją karierę w Milanie. – Theo chce zostać w Milanie i przedłużyć kontrakt. Jesteśmy tego pewni – powiedział w rozmowie z mediami. Jednocześnie dodał, że w obecnym spotkaniu z klubem nie poruszano tematu przedłużenia umowy, a skupiono się na kwestiach podatkowych.

W meczu z Genoą Theo Hernandez nie zagrał ani minuty, a jego miejsce na lewej obronie zajął Jimenez. Według doniesień, była to forma kary za postawę Francuza w spotkaniu ze Crveną Zvezdą, po którym Paulo Fonseca krytykował niektórych zawodników za brak zaangażowania. Zlatan Ibrahimović skomentował sytuację, mówiąc: – Theo to jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie. Trener podejmuje swoje decyzje, ale kiedy wróci na boisko, musi robić różnicę.

Theo Hernandez ma kontrakt z Milanem do czerwca 2026 roku, który gwarantuje mu 4,5 miliona euro rocznie plus bonusy. Klub od dwóch miesięcy prowadzi rozmowy na temat przedłużenia umowy, co potwierdził dyrektor techniczny Geoffrey Moncada: – Jesteśmy na dobrej drodze. Wszyscy są zadowoleni i nikt nie chce odchodzić.

Latem Milan wyceniał Hernandeza na około 80 milionów euro, ale jego obecna wartość rynkowa spadła do 50 milionów. Klubowi zależy na szybkim uzgodnieniu nowego kontraktu, co wzmocniłoby pozycję negocjacyjną w przypadku potencjalnej sprzedaży zawodnika.

