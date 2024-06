fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan sięgnie po wielkie nazwisko?

Stefano Pioli zakończył swoją pracę na San Siro po sezonie 2023/2024. W klubie uznano, że nie jest to właściwa osoba do kontynuowania projektu, który opiera się na rozwoju młodych zawodników. Mimo drugiego miejsca w Serie A, podjęto decyzję o konieczności zmiany na ławce trenerskiej. Od pewnego czasu Milan szuka odpowiedniego kandydata, a media łączą go z kolejnymi nazwiskami. Mówiło się chociażby o Antonio Conte, który ostatecznie wylądował w Napoli. Faworytem do objęcia Rossonerich jest za to Paulo Fonseca, który zdążył już nawet pożegnać się z Lille. “RaiSport” nie wyklucza, że na finiszu dojdzie do nagłego zwrotu akcji, bowiem włoski gigant miał się skontaktować z Massimiliano Allegrim!

Allegri pożegnał się z Juventusem tuż po tym, jak wywalczył Puchar Włoch. Konflikt w gabinetach był na tyle poważny, że mimo tego sportowego sukcesu postanowiono zakończyć z nim współpracę. W Turynie zastąpi go Thiago Motta, który sensacyjnie wprowadził Bolognę do Ligi Mistrzów.

Rozbrat 56-latka z ławką trenerską potrwa tylko miesiąc? Milan ma ponoć poważnie rozważać sięgnięcie po utytułowanego trenera, który jest z pewnością jednym z największych fachowców we włoskiej piłce. W przeszłości miał okazję pracować na San Siro w latach 2010-2014. Zdobył z Milanem mistrzostwo i Superpuchar Włoch. Zdecydowanie bardziej imponująca była jednak jego przygoda w Juventusie, z którym na krajowym podwórku triumfował aż pięciokrotnie.

