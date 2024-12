Paul Pogba pozostaje bez klubu, a do gry będzie mógł wrócić w marcu. Gdzie trafi Francuz? Miguel Delaney z The Independent zdradza sensacyjne wieści. Pomocnika obserwuje gigant Premier League.

Giuseppe Maffia / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba wróci do Premier League?

Paul Pogba na początku grudnia oficjalnie pożegnał się z Juventusem i stał się wolnym zawodnikiem. 91-krotny reprezentant Francji 10 marca 2025 roku zakończy półtoraroczny okres zawieszenia za doping i będzie mógł wrócić na boisko. Na razie 31-latek pozostaje bez klubu, jednak nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony potencjalnych pracodawców. Nawet tych największych.

Wideo: Manchester City – sezon 2024/25

Mistrz świata z 2018 roku znalazł się na celowniku takich ekip, jak Olympique Marsylia czy Newcastle United. Francuz może liczyć także na Arabii Saudyjskiej oraz Major League Soccer, co wydaje się dosyć oczywiste. Jednak propozycja, o której informuje Miguel Delaney bez wątpienia nie należy do kategorii “oczywistych”. Zgodnie z doniesieniami dziennikarza The Independent Pogba jest obserwowany przez… Manchester City.

Obywatele przeżywają potężny kryzys i w zimie na pewno będą aktywni na rynku transferowym. Mimo wszystko trudno uwierzyć, że Pogba, który bez gry pozostaje od kilkunastu miesięcy, miałby okazać się lekiem na problemy drużyny Pepa Guardioli. Na razie były zawodnik Manchesteru United nie jest przekonany do tego transferu – właśnie ze względu na swoją przeszłość w szeregach Czerwonych Diabłów. Na Ol Trafford zanotował 233 spotkania, w których zdobył 39 bramki i zanotował 48 asyst.