W szlagierze ósmej kolejki Serie A Juventus pokonał u siebie Romę po trafieniu Moise Keana. Bohaterem spotkania został Wojciech Szczęsny, który wprawdzie sprokurował rzut karny, ale zdołał naprawić swój błąd, broniąc uderzenie, a ponadto prezentując równą, wysoką dyspozycję na przestrzeni całego spotkania. Polak został doceniony przez włoską redakcję Eurosport, która oceniła go najwyżej spośród wszystkich zawodników na boisku.

Juventus skromnie pokonał Romę (1:0) w hicie ósmej kolejki Serie A

Wojciech Szczęsny sprokurował rzut karny, ale i tak został bohaterem meczu

Polak został najwyżej ocenionym graczem spotkania przez włoską redakcję Eurosport

Szczęsny doceniony; został graczem meczu pomimo istotnego błędu

Juventus nie może uznać początku sezonu za udany. W ósmej kolejce Starej Damie wyjątkowo zależało na zwycięstwie w prestiżowym meczu nad Romą. Najwyższy bowiem czas, by gonić czołówkę i udowodnić, że nadal znajdują się pośród najlepszych.

Rekordowym mistrzom Włoch udało się szybko wyjść na prowadzenie za sprawą Moise Keana. Pod koniec pierwszej połowy kibice zgromadzeni na Allianz Stadium zadrżeli jednak o wynik. Wojciech Szczęsny sfaulował przeciwnika we własnym polu karnym. Efekt? Żółta kartka dla bramkarza i jedenastka dla rywala. Reprezentant Polski nie stracił jednak rezonu i w pięknym stylu obronił uderzenie Jordana Veretouta, utrzymując skromne prowadzenie swojej drużyny. Nie był to jedyny dobry fragment Szczęsnego w tym spotkaniu. Polak łącznie zaliczył cztery udane interwencje i był polisą na życie dla kolegów. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we włoskich mediach.

WOJCIECH SZCZĘSNY OBRONIŁ RZUT KARNY! 👏



Polak zatrzymał strzał Jordana Veretouta! 🔝 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/d4hhUBgjx3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 17, 2021

Tamtejsza redakcja Eurosportu oceniła bowiem 31-latka najwyżej spośród wszystkich zawodników na boisku. Golkiper otrzymał ocenę 7 w dziesięciopunktowej skali.

“Obronił rzut karny Veretouta, który sam sprokurował. Była to decydująca interwencja. Poza tym bezbłędny przy dośrodkowaniach, zarówno wysokich, jak i niskich” – możemy przeczytać w uzasadnieniu oceny. Siedmiu zawodników Juventusu – a także Masimilliano Allegreigo – oceniono na 6,5, ale nikt nie był równy Szczęsnemu.

To z pewnością dobra wiadomość, zarówno dla bramkarza, jak i Paulo Sousy i całej reprezentacji Polski. Po krytyce spowodowanej błędami z początku sezonu, golkiper wraca bowiem do wysokiej dyspozycji, co pozostaje zauważone w zagranicznych mediach.

Szczęsny rozegrał w tej kampanii dziewięć spotkań dla Juventusu. Czterokrotnie zdołał zachować czyste konto.

