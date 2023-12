Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Stefano Pioli

Stefano Pioli przestanie być trenerem Milanu po zakończeniu sezonu

Włoch nie uratuje swojej posady nawet w przypadku zajęcia miejsca w TOP4

Pioli pracuje w Mediolanie od sezonu 2019/2020

Stefano Pioli odejdzie z Milanu

AC Milan zdecydował się rozstać po zakończeniu bieżącego sezonu z obecnym trenerem. Według informacji Sebastiano Sarno z portalu “Ocwsport.com” Stefano Pioli nie ma większych szans, aby pozostać dłużej w klubie. Najważniejsi ludzie w zespole “Rossoneri” są zgodni, że przyszedł czas na zmiany. Decyzji nie zmieni również ewentualny sukces, jakim byłoby zakończenie rozgrywek Serie A w najlepszej czwórce.

Stefano Pioli z Milanem pracuje od 2019 roku, gdy przejął w trakcie sezonu schedę po Marco Giampaolo. Era 58-latka w Mediolanie sprawiła, że “Il Diavolo” wrócili do gry o najwyższe cele we Włoszech, a także regularnie grali w Lidze Mistrzów. Włoch doprowadził klub do pierwszego od jedenastu lat mistrzostwa Włoch w sezonie 2021/2022. Ponadto w zeszłym sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.

Podczas pobytu w Milanie drużyna pod wodzą Pioli’ego rozegrała jak dotąd 210 spotkań, z których aż 116 meczów wygrała. Obecny sezon nie należy do najbardziej udanych w wykonaniu podopiecznych 58-latka. Milan zajmuje 3. miejsce w lidze ze stratą 9-ciu punktów do pierwszego Interu. Co więcej, odpadli w fazie grupowej Ligi Mistrzów.