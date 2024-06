SSC Napoli oficjalnie z nowym trenerem, wielki powrót do Serie A

SSC Napoli w oficjalnym komunikacie poinformowało o wyborze nowego szkoleniowca. Stery nad ekipą z Estadio Diego Armando Maradona przejął Antonio Conte, który wraca do Serie A.

Antonio Conte nowym trenerem SSC Napoli

SSC Napoli po świetnym sezonie 2022/2023, gdy wygrało mistrzostwo Włoch, kompletnie rozczarowało w następnej kampanii. Partenopei nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości, gdy w klubie zabrakło Luciano Spallettiego.

Drużyna z Neapolu zakończyła zmagania w lidze włoskiej w ostatnim sezonie dopiero na 10. miejscu. Jednocześnie w klubie potrzebna była zmiana szkoleniowca po tym, jak nie spisali się w tej roli: Rudi Garcia, Walter Mazzarri i Francesco Calzona.

Doświadczony trener wraca do Włoch

SSC Napoli w oficjalnym komunikacie przekazało, że w nowej kampanii za wyniki drużyny odpowiedzialny będzie Antonio Conte. Były selekcjoner reprezentacji Włoch związał się z ekipą z Neapolu kontrakt na trzy lata.

Un nuovo capitolo della nostra Storia inizia oggi.

Benvenuto Mister Conte! 💙



Leggi la news 👉 https://t.co/e0FNt4l6Aw

#ConTe #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gBTBhyZTwd — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 5, 2024

Włoski szkoleniowiec wraca do pracy w zawodzie trenera po ponad rocznej przerwie. Ostatnio prowadził Tottenham Hotspur, co miało miejsce od listopada 2021 do marca 2023 roku. Conte w swoim CV ma też takie kluby jak: Inter Mediolan, Chelsea czy Juventus.

Jak na razie największymi sukcesami włoskiego szkoleniowca są cztery mistrzowskie tytuły z Juve i jeden tytuł dla najlepszej ekipy w Premier League z The Blues. Conte na swoim koncie ma też Puchar Anglii wygrany z Chelsea i Superpuchar Włoch z Juventusem.

