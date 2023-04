PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti (Juventus - Napoli)

Starcie Juventus – Napoli zakończyło się po myśli przyjezdnych

Partenopei wygrali po trafieniu Giacomo Raspadoriego

Co po meczu powiedział Luciano Spalletti?

Napoli. Spalletti docenia postawę swoich zawodników

Niedzielne zmagania w 31. kolejce Serie A kończyło hitowe spotkanie – Juventus podejmował Napoli. Partenopei wywieźli z Turynu trzy punkty, a zwycięstwo zapewniło im trafienie Giacomo Raspadoriego, który wpisał się na listę strzelców w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Co po ostatnim gwizdku powiedział Luciano Spalletti?

– Kiedy wygrywasz ważne mecze, jak ten dzisiejszy, przeciwko przeciwnikowi o takim poziomie i wykonujesz kolejny krok w kierunku mistrzostwa, zawodnicy zasługują na to, by świętować. Musimy jednak poczekać z odkorkowaniem butelek szampana, potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Pogratulowałem drużynie, bo poza kilkoma błędami zagrali dobry mecz. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów zawsze jest to problematyczne, ponieważ masz myślisz o tym, co to było, o tym, co mogłeś zrobić inaczej, lepiej. Dziś trudno było zrobić coś więcej niż to, w drugiej połowie byliśmy bardziej wyraziści.

– Co jakiś czas spoglądasz wstecz, bo jeśli chodzi o mnie, to nie podróżowałem pierwszą klasą, ale zawsze autostopem. Fakt, że jesteś teraz w stanie wygrać scudetto, odpłaca ci za wszystkie poświęcenia. Kiedy zaczynasz w podobnej pozycji, co przydarzyło się mnie i wielu innym, a potem trafiasz na szczyt, to jasne, że jest w tym jakaś satysfakcja.