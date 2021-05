Paweł Dawidowicz jest jednym z 26 zawodników powołanych przez selekcjonera reprezentacji Polski na Euro 2020. Tymczasem na temat defensora Hellas Werony ciekawej wypowiedzi udzielił Nikola Kalinić, ujawniając jednocześnie, że opiekun Biało-czerwonych kontaktował się z nim, prosząc o rekomendację.

Dawidowicz mógł liczyć na laurkę od Kalinica

Paweł Dawidowicz jest jednym z zawodników, który w polskiej ekipie ma odpowiadać za defensywę. Urodzony w Olsztynie piłkarz może grać na środku obrony lub jako defensywny pomocnik. Chorwacki napastnik Gialloblu przyznał natomiast, że jego były trener rozmawiał z nim na temat Dawidowicza.

– To prawda, że Paulo Sousa do mnie zadzwonił i pytał o Pawła. Przekazałem mu, że to dobry zawodnik. Dzięki mnie otrzymał powołanie – mówił Kalinić z uśmiechem na twarzy.

W najbliższy weekend Hellas Werona zmierzy się z Napoli. Do tej potyczki chorwacki napastnik podejdzie po udanym występie przeciwko Bolognie. 33-latek strzelił gola w zremisowanym 2:2 spotkaniu. To była jego druga bramka w tym sezonie i 40. w Serie A, licząc wszystkie występy Kalinicia w tych rozgrywkach.

– Myślę, że zagraliśmy dobry mecz. Przede wszystkim nie przegraliśmy i to cieszy. Na pewno będziemy chcieli wywalczyć przynajmniej punkt w ostatnim spotkaniu sezonu – przekonywał napastnik teamu z Werony.

– Zawsze wychodzimy na boisko po to, aby wygrać. Nie inaczej będzie w weekend. Jesteśmy świadomi tego, że dla Napoli to będzie ważny mecz, ale dla nas także – stwierdził Kalinić.

– W tym sezonie długo leczyłem kontuzję. Z drugiej jednak strony, gdy tylko mogłem, to ciężko pracowałem. Teraz najważniejsze jest dla mnie to, aby widzieć, że zespół dobrze się prezentuje – przekonywał zawodnik.