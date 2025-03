Skorupski zostanie w Bologni? Nowe informacje ws. kontraktu Polaka

Łukasz Skorupski ma w przyszłości otrzymać propozycję nowego kontraktu. Według La Gazzetta dello Sport Bologna planuje zaoferować Polakowi umowę do czerwca 2027 roku.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Bologna chce zatrzymać Skorupskiego. Nowy kontrakt do 2027 roku

Łukasz Skorupski od kilku sezonów utrzymuje się w topie bramkarzy Serie A. Reprezentant Polski to ważna postać w drużynie, a dzięki niemu Bologna awansowała m.in. do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Niebawem, bo już w czerwcu wygasa jego kontrakt z Rossoblu, lecz we Włoszech nie ulega wątpliwości, że wychowanek Górnika Zabrze pozostanie na następne lata w drużynie z Renato Dall’Ara.

La Gazzetta dello Sport przekazała najnowsze wieści ws. przyszłości Polaka. Ich zdaniem Skorupski w obecnej umowie ma pisaną klauzulę, która automatycznie przedłuży kontrakt do 2026 roku jeśli bramkarz rozegra 23 mecze w Serie A w bieżącym sezonie.

Na chwilę obecną Skorupski ma 21 spotkań na swoim koncie, więc przedłużenie kontraktu to tylko kwestia czasu. Natomiast włoski dziennik ujawnia, że Bologna zamierza zaoferować reprezentantowi Polski zupełnie nowy kontrakt. Rossoblu chcą zatrzymać 33-latka do czerwca 2027 roku.

W trwającym sezonie Skorupski rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zachował 9 czystych kont. W Bologni występuje od 2018 roku, gdy definitywnie opuścił AS Romę w zamian za 9 milionów euro. Łącznie rozegrał w klubie 244 mecze.