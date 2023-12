Juventus kończy zmagania ligowe w 2023 roku spotkaniem z AS Romą. Poznaliśmy juz wyjściopwe składy na mecz, ktory odbędzie się na Allianz Stadium,

fot. Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Arcyciekawie zapowiada się ostatnie sobotnie spotkanie w Serie A

Poznaliśmy składy na mecz Juventus – AS Roma

mecz Juventus – AS Roma Rywalizacja zacznie się o 20:45

Juventus – AS Roma: Szczęsny vs Zalewski

Juventus w sobotnim spotkaniu stanie przed szansą zmniejszenia straty punktowej do prowadzącego Interu Mediolan w tabeli Serie A. Zadanie przed Starą Damą nie będzie jednak łatwe, bo na jej drodze stanie AS Roma. Giallorossi w tej kampanii pod wodzą Jose Mourinho celują w awans co kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Juve podejdzie do potyczki z rzymianami osłabiony brakiem kilku graczy. Wyłączeni z gry są kolejno: Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Nicolo Fagioli, Moise Kean czy Paul Pogba. Z kolei w zespole z Rzymu zabraknie Tammy’ego Abrahama oraza Marasha Kumbulli.

Serie A. Juventus – AS Roma: składy na mecz

Juventus: Szczęsny – Gatti, Bremer, Danilo, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić, Weah, Vlahović, Yildiz

AS Roma: Rui Patricio – Ndicka, Llorente, Mancini, Zalewski, Bove, Paredes, Cristante, Kristensen, Lukaku, Dybala.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #JuveRoma 🐺



🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/fJ6d057U6Q — AS Roma (@OfficialASRoma) December 30, 2023

