Serie A na start! Kto najlepiej wykorzystał przerwę?

PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Po niemal trzymiesięcznej przerwie do gry wraca Serie A. Od soboty ponownie będziemy mogli emocjonować się rywalizacją we włoskiej ekstraklasie. Mistrzowskiego tytułu, zdobytego po 11 latach przerwy, bronić będzie AC Milan. Z tronu strącić będzie chciało go kilka innych zespołów. Który z nich najlepiej wykorzystał letnią przerwę i prowadzi w wyścigu zbrojeń?

Po ponad 80 dniach do rywalizacji wraca włoska Serie A

Kandydatów do mistrzowskiego tytułu, którego bronić będzie Milan, ponownie jest kilku

W czołowych włoskich klubach doszło do wielu ciekawych zmian kadrowych

Transfery w klubach Serie A

Sezon 2022/23 zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem ponownie bardzo trudno wskazać jednego kandydata do mistrzowskiego tytułu. Chrapkę na jego zdobycia ma kilka drużyn, wśród których tradycyjnie znajdują się Milan, Inter, Juventus, Napoli czy Roma. We wszystkich doszło latem do większych lub mniejszych zmian kadrowych.

Rossoneri dokonali kilku uzupełnień kadry, do Włoch wrócił Romelu Lukaku, Starą Damę zasilili między innymi Paul Pogba i Angel Di Maria, a Turyn na Rzym zamienił Paulo Dybala. To tylko część kadrowych roszad w czołowych włoskich zespołach. Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto najlepiej wykorzystał letnią przerwę, na razie jest trudno udzielić. Pierwsze wnioski będzie można wyciągnąć po kilku kolejkach.

Podsumowania ruchów transferowych w drużynach, które aspirują do walki o najwyższe cele, dokonali dziennikarze Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

