fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan okazał się pierwszym pogromcą SSC Napoli w sezonie. Nerazzurri pokonali drużynę Luciano Spallettiego (1:0) w meczu 16. kolejki Serie A. Piotr Zieliński grał do 65 minuty.

Inter Mediolan przerwał passę jedenastu zwycięstw z rzędu SSC Napoli

Nerazzurri wygrali dzięki bramce zdobytej przez Edina Dzeko

Bośniak strzelił siódmego gola w tym sezonie ligi włoskiej

Simone Inzaghi rozpracował SSC Napoli

Inter Mediolan do starcia z SSC Napoli przystępował ze świadomością, że to może być ostatnia okazja na to, aby wrócić do gry o najwyższe cele ze Scudetto na czele. Azzurri jednak w tej kampanii świetnie spisywali się na wyjazdach, więc udali się na Stadio Giuseppe Meazza jak po swoje.

W pierwszej odsłonie obie ekipy stwarzały sobie sytuacje strzeleckie, ale ostatecznie ani Inter, ani Napoli nie oddały chociaż jednego celnego strzału na bramkę rywali. W związku z tym na przerwę oba zespoły udały się z bezbramkowym remisem.

Po zmianie stron ożywili się podopieczni Luciano Spallettiego. Napoli szukało gola nogami Victora Osimhena w pierwszych minutach drugiej połowy. Nigeryjczyk starał się i walczył. Nie miało to jednak przełożenia na rezultat.

Tymczasem w 56. minucie eksplodowały radością fanów gospodarzy trybuny mediolańskiego stadionu. Było to następstwem trafienia Edina Dzeko, który wykorzystał strzałem głową sprytne podanie od Federico Dimarca i Nerazzurri prowadzili 1:0.

Perfekcyjna wrzutka Federico Dimarco i piękne wykończenie Edina Džeko!



Inter Mediolan prowadzi 1:0 w hitowym starciu z SSC Napoli!

Do końca zawodów ostatecznie rezultat już się nie zmienił i jedenasta wiktoria Interu w sezonie stała się faktem. Mediolańczycy dzięki tej wygranej mają na swoim koncie 33 punkty, plasując się na czwartej pozycji. Azzurri pozostają liderem rozgrywek z 41 oczkami.