O Zlatanie Ibrahimoviciu mówi w niedzielę cała piłkarska Europa. Szwedzki napastnik dołączył do elitarnego grona przekraczając barierę 500 goli w karierze. W meczu przeciwko Crotone (4:0) napastnik Milanu trafił do siatki dwukrotnie. Jak podkreślił w wywiadzie na gorąco, nie zamierza na tym poprzestawać.

Pierwsza bramka padła w 30. minucie. Zlatan Ibrahimović zagrał do Rafaela Leao, ten od razu odegrał Szwedowi, który pewnie pokonał Alexa Cordaza. Był to 500. gol Ibry w karierze klubowej. Szwed podwyższył na 2:0 w 64. minucie. Wówczas wykorzystał dokładne podanie od Theo Hernandeza.

Ibra, pytany o swoje osiągnięcie, odparł: – Ten rekord oznacza, że strzeliłem trochę bramek w swojej karierze. Najważniejsze jest dla mnie jednak to, by pomagać drużynie. Gdy będę nadal regularnie trafiać do siatki, to będzie to możliwe. Zdobywać gole i kreować sytuacje, to właśnie to pozostaje moim celem.

Malmo: 18

Ajax: 48

Juventus: 26

Inter: 66

Barcelona: 22

PSG: 156

Manchester United: 29

Los Angeles Galaxy: 53

AC Milan: 82 and counting pic.twitter.com/0iXDiuIsFC — B/R Football (@brfootball) February 7, 2021

Po niedzielnej wygranej Milan awansował na fotel lidera włoskiej Serie A. Obecnie, po rozegraniu 21 kolejek, wyprzedza dwoma punktami mediolański Inter. Jego przewaga nad Juventusem wynosi już siedem oczek.