"Czy można tam palić? Wtedy zobaczymy" - powiedział rozbrajająco Maurizio Sarri na temat plotek łączących go z klubami z Arabii Saudyjskiej.

IMAGO / Fabrizio Corradetti / La Presse Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri łączony jest z ewentualnymi przenosinami do Arabii Saudyjskiej

Doświadczony szkoleniowiec prowadzi obecnie Lazio

Teraz w klasyczny dla siebie sposób skomentował plotki

Śmieszek

Kluby z Arabii Saudyjskiej przyzwyczaiły nas to tego, że sprowadzają do siebie najlepszych i najdroższych piłkarzy oraz trenerów. Na Półwyspie Arabskim grają bowiem m.in. Cristiano Ronaldo, a trenerem jest Slaven Bilić, czy Steven Gerrard. Jednym z kolejnych często przewijających się nazwisk jest 64-letni Maurizio Sarri. On sam jednak rozbrajająco odpowiedział na te plotki.

– Czy można tam palić? Wtedy zobaczymy. Dzisiaj jednak o tym nie myślę. Jeśli patrzę w przyszłość, chciałbym pozostać trenerem Lazio – powiedział szkoleniowiec cytowany przez “La Repubblica”.

Lazio pod wodzą Sarriego zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli Serie A. Doświadczony Włoch jest szkoleniowcem ekipy z Rzymu od dwóch sezonów.

