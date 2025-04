Roma zdecyduje się na wielki powrót? Oto faworyt na nowego trenera

Vincenzo Montella jest pierwszym wyborem Claudio Ranieriego na nowego trenera AS Romy. Jak informuje "Calciomercato", szkoleniowiec reprezentacji Turcji może wkrótce wrócić do Rzymu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Montella celem Romy, Vieira i Sarri opcjami rezerwowymi

Vincenzo Montella to kandydat numer jeden na nowego trenera AS Romy od sezonu 2025/2026. Obecny selekcjoner reprezentacji Turcji jest faworytem Claudio Ranieriego, który po zakończeniu bieżącego sezonu ma objąć stanowisko działacza klubu i będzie miał ważny głos w decyzji. Włodarze Romy – Dan i Ryan Friedkin – również widzą w Montelli idealnego następcę Ranieriego. Dla Włocha byłby to powrót po krótkim epizodzie w roli pierwszego trenera Giallorossich w 2011 roku oraz wcześniejszej pracy z drużyną młodzieżową klubu.

Roma próbowała już zatrudnić Montellę przed rozpoczęciem obecnego sezonu, po trudnym rozstaniu z Ivanem Juriciem. Wówczas jednak trener odmówił, nie chcąc porzucać reprezentacji Turcji, z którą notuje bardzo dobre wyniki. Teraz sytuacja jest inna. – Jesteśmy bardzo, bardzo blisko – powiedział Ranieri, zapowiadając rychłe ogłoszenie nazwiska nowego trenera.

Jeśli jednak Montella zdecyduje się pozostać z kadrą Turcji, zwłaszcza z myślą o eliminacjach i potencjalnym awansie na Mundial, Roma ma już przygotowanych innych kandydatów. Jednym z nich jest Patrick Vieira, obecny trener Genoi, mający ważny kontrakt z klubem do 2026 roku. Jak informuje “Sky Sport”, nazwisko Francuza zostało niedawno dodane do listy potencjalnych następców Ranieriego.

Na krótkiej liście Friedkinów znajdują się także byli szkoleniowcy Lazio: Maurizio Sarri oraz Stefano Pioli. Obaj byli już wcześniej wskazywani przez media jako potencjalne opcje dla Romy. Przyszłość rzymskiej ławki jest zatem kwestią otwartą, choć w tej chwili wszystko wskazuje, że Montella pozostaje absolutnym priorytetem.