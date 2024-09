Zwrot akcji ws. Zalewskiego. Ależ słowa nowego trenera Romy

Nicola Zalewski po burzliwym okresie wraca do łask w AS Romie. Nowy szkoleniowiec Ivan Jurić cytowany przez "RomaPress" mówi, że Polak może być ważną postacią jego zespołu.

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski doceniony przez nowego trenera AS Romy

Nicola Zalewski w ostatnich dniach i tygodniach był niezwykle gorącą postacią na jedynkach mediów nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech oraz Turcji. Przez jakiś czas wydawało się, że jest on już praktycznie pewien transferu z AS Romy do ekipy Galatasaray Stambuł i opuści klub, w którym się wychował. Jednak pomimo niezwykle atrakcyjnej oferty, Polak pozostał w Wiecznym Mieście i za to został szybko ukarany.

Jeszcze za kadencji Daniele De Rossiego Zalewski został – mówiąc kolokwialnie – zrzucony do drużyny rezerw i wydawało się, że przynajmniej do zimy może skończyć w tzw. klubie kokosa. Sytuacja reprezentanta Polski jednak szybko się zmieniła, bowiem już kilka dni później został on przywrócony do pierwszej drużyny Romy, w której nie ma już z kolei De Rossiego. Nowy szkoleniowiec Ivan Jurić za to niezwykle docenia wahadłowego lub też lewego skrzydłowego. Jego zdaniem 22-latek może być bardzo ważną postacią zespołu ze Stadio Olimpico.

– Sytuacja Nicoli Zalewskiego układa się dobrze. Podoba mi się, zaczął trenować z drużyną, może być dla nas ważnym graczem w tym sezonie – powiedział szkoleniowiec cytowany przez serwis “RomaPress”.

W sumie Polak ma na koncie 109 występów dla AS Romy i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował siedem asyst.

Czytaj więcej: Real stanął na wysokości zadania. Bramkarze antybohaterami rywalizacji [WIDEO]