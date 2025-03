Milan i Juventus chcą tego samego trenera. To znane nazwisko

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

De Zerbi obejmie giganta Serie A?

Milan w tym sezonie dokonał już zmiany szkoleniowca. Paulo Fonseca został zastąpiony przez Sergio Conceicao. Portugalczykowi nie udało się znacząco poprawić wyników, a w dodatku coraz więcej mówi się o jego trudnym charakterze i problemach w szatni. Choć Rossoneri póki co nie reagują, rozważają pożegnanie go wraz z końcem trwającej kampanii. Do zmian na ławce trenerskiej może dojść również w Juventusie. Ostatnie dni są fatalne dla Starej Damy, która odpadła z Pucharu Włoch oraz Ligi Mistrzów, a w dodatku doznała dwóch dotkliwych porażek w Serie A. Przedstawiciele klubu zapewniają, że Thiago Motta nie zostanie w najbliższym czasie zwolniony, ale pod znakiem zapytania stoi jego przyszłość w dalszym okresie.

Roberto De Zerbi stał się realnym kandydatem do pracy w jednym z gigantów Serie A. Działacze Milanu oraz Juventusu mają jego nazwisko na swoich listach życzeń. W obecnym sezonie Włoch z powodzeniem prowadzi Marsylię, z którą walczy o wicemistrzostwo Francji. Wiele wskazuje także na to, że zakwalifikuje się z tym zespołem do Ligi Mistrzów.

Zobacz również: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Juventus rozważa kilku trenerów, a Milan czeka jeszcze na ostateczne rekomendacje nowego dyrektora sportowego. De Zerbi myśli nad kontynuowaniem projektu w Marsylii, choć objęcie czołowej włoskiej ekipy jest dla niego bardzo kuszące. W latach 2022-2024 odpowiadał za wyniki Brighton. Wówczas sugerowano, że obejmie któregoś z europejskich gigantów, w tym Bayern Monachium czy Manchester United.