Rafael Leao kluczem Milanu w walce o tytuł?

PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao z miesiąca na miesiąc odgrywa coraz większą rolę w zespole Milanu. W ostatnim ligowym meczu po świetnej akcji zapewnił swojej drużynie ważne trzy punkty. Czy świetna forma Brazylijczyka pozwoli Rossonerim na zdobycie mistrzowskiego tytułu? O znaczeniu utalentowanego napastnika dla zespołu z San Siro piszą Dominik Guziak i Piotr Dumanowski.

Leao nadzieją Piolego

“W ostatnią niedzielę Leao rozegrał setny mecz w koszulce Rossonerich. Był to symboliczny moment, bo młody skrzydłowy wkroczenie do “klubu stu” okrasił znakomitą akcją i dał Milanowi bardzo cenne trzy punkty. Ofiarą Portugalczyka był Bartosz Bereszyński. Polak kompletnie nie poradził sobie z atakującym Milanu. Leao pokazał szybkość, dynamikę, spryt i co najważniejsze chłodną głowę w polu karnym. Tego ostatniego brakowało mu przez długi czas jego pobytu w Milanello. Patrząc na jego atrybuty, gołym okiem było widać, że potencjał ma ogromny, ale często przechodził obok meczu. Brakowało mu koncentracji w kluczowych momentach. Nie potrafił współpracować z kolegami. Doprowadzał kibiców na skraj frustracji i zdarzało się, że słyszał z ich strony gwizdy. Obecnie Rafael Leao to jeden z filarów Milanu i nadzieja na lepszą przyszłość. Jeden z tych piłkarzy, których można Milanowi pozazdrościć jak Mike Maignan, Theo Hernandez, Fikayo Tomori czy Sandro Tonali.

Siedem bramek i cztery asysty w Serie A. Dziesięć bramek i sześć asyst, licząc także Ligę Mistrzów i Coppa Italia. Leao ma już lepsze liczby niż w całym poprzednim sezonie. Współczynnik xG w jego przypadku wynosi w Serie A pięć bramek. Oznacza to, że zdobył ich więcej niż przewiduje to algorytm. Sam zapowiada, że będzie strzelać jeszcze więcej, taki ma cel, ale te liczby pokazują, jak duży postęp poczynił na polu skuteczności. Od Leao w Milanie oczekują nie tylko bramek, ale przede wszystkim robienia przewagi w bocznych sektorach boiska, wygrywania pojedynków i wchodzenia w dryblingi. Tutaj też liczby są dla Portugalczyka bardzo korzystne. Przeprowadził w tym sezonie 98 dryblingów, co plasuje go pod tym względem na drugim miejscu w Serie A. Wyprzedza go tylko zawodnik Sassuolo, Maxime Lopez. Wspomniana dwójka znajduje się w dziesiątce najskuteczniejszych dryblerów gdy spojrzymy na pięć najmocniejszych lig w Europie. Najlepszy w tym sezonie, co nie zaskakuje jest Vinicius Junior, gracz Realu Madryt, który również przeszedł w ostatnim czasie metamorfozę. Stał się bardzo skuteczny i powinien być dla Rafaela Leao drogowskazem.”

