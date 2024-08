Przełom ws. Szczęsnego. Ta decyzja Juventusu wszystko zmienia

Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Juventus rozwiąże kontrakt ze Szczęsnym

Wojciech Szczęsny najprawdopodobniej tego lata opuści Juventus. Sprawa tego, że reprezentant Polski nie będzie grał już dłużej w klubie ze stolicy Piemontu jest już prawie przesądzona, ale nadal nie do końca wiadomo, co dalej z bramkarzem. W kontekście jego przyszłości mówi się m.in. o pozostaniu we Włoszech, ale w innej drużynie. O usługi 34-latka zabiega m.in. Monza, ale także możliwym scenariuszem jest przeniesienie się do innej ligi.

Niemniej w każdym z tych dwóch przypadków konieczne będzie porozumienie się nie tylko z samym zawodnikiem, ale i jego obecnym klubem, Juventusem. Popularny “Szczena” ma nadal ważną umowę ze Starą Damą, która obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i wydaje się, że Włosi będą oczekiwali za Polaka mniejszej lub większej, ale jednak jakiejś kwoty. Przełomem mogłoby być rozwiązanie owej umowy. To pozwoliłby Szczęsnemu z większą szansą poszukać nowego klubu.

O takim scenariuszu poinformował właśnie serwis “juvelive.it”. To pozwoliłoby zaoszczędzić także Juventusowi jakąś część wynagrodzenia Szczęsnego. W minionym sezonie nasz bramkarz rozegrał 35 spotkań w Serie A. 15 razy zachował w nich czyste konto. W sumie dla zespołu z Turynu ma 252 występy.

