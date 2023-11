IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Nicolo Fagioli

Fagioli został zawieszony za udział w aferze hazardowej

Pogba został zdyskwalifikowany za doping

Sytuację obu graczy skomentował prezydent Juventusu

Fagioli może liczyć na wsparcie Juventusu, Pogba czeka na proces

Pierwsze miesiące tego sezonu nie były łatwe dla Juventusu. Najpierw zdyskwalifikowany za doping został Paul Pogba, któremu grozi kilkuletni zakaz gry w piłkę, a następnie wybuchła afera hazardowa. W niej także ucierpiała Stara Dama ponieważ zawieszony na kilka miesięcy został Nicolo Fagioli, który dobrze sobie radził w pierwszym zespole.

– Przykro nam z powodu tego, co spotkało naszych zawodników. Jeśli chodzi o Fagioliego, potwierdzamy, że mieliśmy już okazję z nim rozmawiać, wspieramy go w wielu aspektach. Rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu również postępują. Jeśli chodzi o Pogbę, pozostaje nam czekać. Proces antydopingowy powinien rozpocząć się wkrótce i on wszystko wyjaśni – przyznał Ferrero.

Fagioli wróci do gry w przyszłym sezonie. Gracz będzie mógł prawdopodobnie wystąpić już podczas Euro 2024 jeśli otrzyma powołania od Spallettiego. Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja Pogby. W przypadku Francuza wszystko będzie zależało od procesu. Trudno jednak przewidzieć, kiedy ta sprawa będzie miała swój finał.

