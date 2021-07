W środę odbyło się losowanie terminarza Serie A w sezonie 2021/22. Rywalizacja we włoskiej Serie A rozpocznie się w weekend 22 sierpnia, natomiast ostatnia kolejka zaplanowana została na 22 maja.

Broniący mistrzowskiego tytułu Inter Mediolan rywalizację w nowym sezonie rozpocznie od spotkania na San Siro z Genoą. U siebie na inaugurację zagra również Napoli, które podejmować będzie beniaminka Venezię. Z kolei Roma na Stadio Olimpico zmierzy się z Fiorentiną. Od wyjazdów rywalizację w nowym sezonie rozpoczną drużyny Juventusu i Milanu, które zagrają odpowiednio z Udinese i Sampdorią.

Pierwsze hity czekają nas w 3. kolejce, w ramach której Napoli zmierzy się z Juventusem, natomiast Milan podejmował będzie Lazio.

Nowością we włoskiej Serie A będzie wprowadzenie asymetrycznego terminarza, podobnie jak ma to miejsce w Premier League, La Liga czy Ligue 1. Oznacza to, że terminarz drugiej części sezonu nie będzie lustrzanym odbiciem. Kolejki zostaną ułożone w innej kolejności.

Pięć kolejek sezonu 2021/22 rozegranych zostanie w środku tygodnia. Będzie miało to miejsce 5 września, 10 października, 14 listopada, 30 stycznia i 27 marca.

1. kolejka:

Bologna – Salernitana

Cagliari – Spezia

Empoli – Lazio

Verona – Sassuolo

Inter – Genoa

Napoli – Venezia

Roma – Fiorentina

Sampdoria – Milan

Torino – Atalanta

Udinese – Juventus

2. kolejka:

Atalanta – Bologna

Fiorentina – Torino

Genoa – Napoli

Verona – Inter

Juventus – Empoli

Lazio – Spezia

Milan – Cagliari

Salernitana – Roma

Sassuolo – Sampdoria

Udinese – Venezia

3. kolejka

Atalanta – Fiorentina

Bologna – Verona

Cagliari – Genoa

Empoli – Venezia

Milan – Lazio

Napoli – Juventus

Roma – Sassuolo

Sampdoria – Inter

Spezia – Udinese

Torino – Salernitana

4. kolejka

Empoli – Sampdoria

Genoa – Fiorentina

Verona – Roma

Inter – Bologna

Juventus – Milan

Lazio – Cagliari

Salernitana – Atalanta

Sassuolo – Torino

Udinese – Napoli

Venezia – Spezia

5. kolejka

Atalanta – Sassuolo

Bologna – Genoa

Cagliari – Empoli

Fiorentina – Inter

Milan – Venezia

Roma – Udinese

Salernitana – Verona

Sampdoria – Napoli

Spezia – Juventus

Torino – Lazio

6. kolejka

Empoli – Bologna

Genoa – Verona

Inter – Atalanta

Juventus – Sampdoria

Lazio – Roma

Napoli – Cagliari

Sassuolo – Salernitana

Spezia – Milan

Udinese – Fiorentina

Venezia – Torino

7. kolejka

Atalanta – Milan

Bologna – Lazio

Cagliari – Venezia

Fiorentina – Napoli

Verona – Spezia

Roma – Empoli

Salernitana – Genoa

Sampdoria – Udinese

Sassuolo – Inter

Torino – Juventus