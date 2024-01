Imago / Domenico Cippitelli Na zdjęciu: Daichi Kamada

Daichi Kamada nie zagra w nadchodzącym Pucharze Azji

Selekcjonera reprezentacji Japonii pominął 27-latka przy powołaniach

Pomocnik przed sezonem przeniósł się do Lazio z Eintrachtu Frankfurt

Lazio podczas letniego okna transferowego było zmuszone do znalezienia zastępstwa w miejsce Sergeja Milinkovicia-Savicia. Serb opuścił zespół i dołączył do plejady gwiazd, która wybrała grę w Arabii Saudyjskiej. Jego miejsce zajął Daichi Kamada z Eintrachtu Frankfurt. Japończyk, póki co ma ciężki początek w Serie A, lecz na brak gry narzekać nie może.

Alfredo Pedulla włoski dziennikarz poinformował, że w powołaniach selekcjonera reprezentacji Japonii na Puchar Azji zabrakło miejsca dla Kamady. Z tej informacji przede wszystkim zadowolone może być Lazio, które nie straci swojego pomocnika na około miesiąc czasu. Azjatycki turniej odbędzie się w dniach 12 stycznia – 10 lutego.

W tym sezonie Kamada wystąpił w barwach Lazio w 21 meczach. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2024 roku, lecz w umowie znajduje się opcja przedłużenia o następne 3 lata.

Lista piłkarzy reprezentacji Japonii powołanych na Puchar Azji:

Bramkarze: Maekawa Daiya, Suzuki Zion, Nozawa Taishi Brandon

Obrońcy: Taniguchi Shogo, Itakura Ko, Watanabe Tsuyoshi, Nakayama Yuta, Machida Koki, Maikuma Seiya, Tomiyasu Takehiro, Ito Hiroki, Sugawara Yukinari

Pomocnicy i napastnicy: Endo Wataru, Ito Junya, Asano Takuma, Minamino Takumi, Morita Hidemasa, Mitoma Kaoru, Maeda Daizen, Hatate Reo, Ritsu Doan, Ueda Ayase, Nakamura Keito, Sano Kaishu, Kubo Takefusa, Hosoya Mao