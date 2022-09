fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba aktualnie jest włączony z gry z powodu kontuzji. Tymczasem ciekawe informacje na temat Francuza pojawiły sie na stronie LeMonde.fr. Zawodnik Juventusu padł ofiarą szantarzystów i wymuszeń ze strony zorganizowanego gangu. Światło dzienne ujrzały wieści, że brat piłkarza Matia Pogba, który jest częścia grupy przestepczej, chciał wyłudzić 13 milionów euro od Paula Pogby.

Paul Pogba w 2022 roku miał mnóstwo kłopotów

Analizując jakie niebezpieczeństwo groziło zawodnikowi, nie może dziwić, że Francuz nie umiał skupić się na piłce nożnej

Jedna z grup przestępczych chciała wyłudzić od reprezentanta Francji 13 milionów euro

Paul Pogba zeznawał w sprawie szantażu

Paul Pogba w trakcie letniego okna transferowego wrócił z Man Utd do Juventusu. Reprezentant Francji do ekipy z Allianz Stadium wrócił na zasadzie wolnego transferu. Okazuje się jednak, że kontuzja to nie jedyny kłopot zawodnika.

W ostatnim czasie brat Paula Pogby został aresztowany i oskarżony o wyłudzanie pieniędzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Chciał wyłudzić 13 milionów euro od gwiazdy Juventus, czytamy na LeMonde.fr.

Paul Pogba ujawnił, że 19 marca 2022 roku, kiedy był na zgrupowaniu reprezentacji narodowej, jego przyjaciele z dzieciństwa Adama K. oraz bracia Rushdan i Machikur K. zabrali go do mieszkania znajdującego się w pobliżu hotelu, w którym mieszkał. Tam piłkarz został zmuszony do wyłączenia i oddania telefonu.

W mieszkaniu było dwóch uzbrojonych mężczyzn w kapturach. Rushdan K. nakazał Paulowi zapłacić 13 milionów euro, w tym 3 miliony w gotówce, za ochronę, którą mężczyźni rzekomo zapewniali mu przez wiele lat.

– Byłem przerażony. Dwaj faceci znów wycelowali we mnie broń. Trzymany na muszce powiedziałem im, że zapłacę. Krzyczeli: “Zamknij się, spójrz w dół” – powiedział zawodnik.

– Jeden z dwóch zakapturzonych mężczyzn powiedział coś Rushdanowi do ucha. Kiedy zakapturzeni wyszli, Rushdan powiedział mi, że muszę im zapłacić, inaczej wszyscy będziemy w niebezpieczeństwie – kontynuował 29-latek.

– Rushdan powiedział, że to, co się wydarzyło, jest normalne, kiedy jest się sławnym piłkarzem. Będę musiał jednak zapłacić, ponieważ poręczył za mnie – miał mówić Pogba w rozmowie ze śledczymi.

Bank odrzucił operację

Początkowo Paul chciał zapłacić szantażystom pełną kwotę, ale bank odrzucił tę operację ze względu na jej podejrzany charakter. Zawodnik zgodził się natomiast przekazać 100 tysięcy euro w gotówce Boubacarowi S. z Manchesteru. Paul przyznał też, że podpisał dokument zobowiązujący go do inwestowania w kryptowalutę w celu dalszego przekazywania środków szantażystom.

Pogba poprosił następnie swój włoski bank o przelanie 13 mln euro na jego konto w Dubaju, zamierzając następnie przelać pieniądze na konto Adama K. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Potem zmienił zdanie.

Cała piątka oskarżonych twierdzi, że była pod presją i groziła im “druga runda” szantażystów. W związku z tym Boubacar S. stwierdził, że groziło mu trzech zakapturzonych mężczyzn w Sekwanie i Marnie. Jego prawnik, Romain Boulet, tak opisał swojego klienta: – Jest ofiarą, jak Paul Pogba, bo grożono mu, manipulowano nim i wpadł w pułapkę.

Samochód innego podejrzanego, Mamadou M., został podpalony w połowie lipca w okolicach Paryża. Matia Pogba twierdzi również, że pod koniec lipca kilku mężczyzn groziło mu i dwóm innym podejrzanym broniom.

10 sierpnia Rushdan K. został ranny w ramię. Jego prawniczka Daphne Pugliesi powiedziała, że ​​sam Rushdan jest ofiarą. Został aresztowany 13 września, gdy przygotowywał się do wyjazdu do Tunezji.

Podczas pobytu w areszcie Matia Pogba powiedział, że pod koniec sierpnia opublikował wideo w mediach społecznościowych, obiecując zdemaskować Paula, ponieważ bał się napastników. Powiedział, że zrobił to “aby skłonić brata do ujawnienia prawdy”.

