Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba wraca, ale nie może liczyć na przychylność Thiago Motty

Juventus usłyszał dość niespodziewane informacje, bowiem Paul Pogba latem przyszłego roku będzie mógł wrócić do zawodowego sportu. Dyskwalifikacja francuskiego pomocnika, która pierwotnie miała trwać przez okres czterech lat, została skrócona do osiemnastu miesięcy.

Przypomnijmy, że w organizmie Pogby po meczu z Udinese wykryto niedozwolone środki, które miały wpływać na poziom testosteronu. Zmiana decyzji przez Trybunał Arbitrażowy ds. sportu w Lozannie oznacza, że Juventus jeszcze w tym sezonie będzie mógł skorzystać z usług 31-letniego zawodnika. O możliwym powrocie do pierwszego zespołu wypowiedział się szkoleniowiec klubu Thiago Motta.

– Klub zdecyduje, co zrobić z Pogbą. W przeszłości był świetnym zawodnikiem, ale nie grał przez długi czas. Skupiam się na tym, co tu i teraz – powiedział Thiago Motta, cytowany przez Fabrizio Romano.

Wygląda na to, że Motta nie zwraca uwagi na powrót Paula Pogby. Co więcej, według informacji z Półwyspu Apenińskiego kontrakt z byłym zawodnikiem Manchesteru United ma zostać rozwiązany, gdy piłkarz zakończy okres zawieszenia.

Pogba do Turynu ponownie trafił przed sezonem 2022/2023 na zasadzie wolnego transferu z Manchesteru United. Od momentu dołączenie do klubu do czasu zawieszenia rozegrał tylko 12 spotkań, w których zaliczył jedną asystę.