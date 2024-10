Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ziendine Zidane łączony z ponowną pracą w Realu Madryt

Real Madryt na chwilę obecną zajmuje 2. miejsce w La Liga z dorobkiem 18 punktów. Strata do FC Barcelony wynosi zaledwie 3 oczka. O ile wyniki osiągane przez Królewskich są przyzwoite, tak ich styl gry oraz dyspozycja pozostawiają wiele do życzenia. W hiszpańskich mediach od kilku dni huczy od plotek, że Carlo Ancelotti może stracić pracę w trakcie obecnego sezonu. Co więcej, część osób w zarządzie Los Blancos uważa go za winnego obecnego kryzysu.

Nowe informacje ws. sytuacji w Realu przedstawił Mario Cortagena z portalu The Athletic. Jego zdaniem jeśli Ancelotti w najbliższym czasie nie znajdzie sposobu na zażegnanie kryzysu, Królewscy poszukają nowego trenera. Możliwy jest wtedy scenariusz, że do stolicy Hiszpanii na trzecią kadencję wróci legenda klubu, czyli Zinedine Zidane. Francuz w przeszłości pracował w Madrycie dwukrotnie w latach 2016-2018 i 2019-2021. Podczas swojego pobytu na Santiago Bernabeu wygrał m.in. trzykrotnie Ligę Mistrzów.

Jeśli Ancelotti nie wyjdzie z dołka i klub będzie szukał zmiany na stanowisku trenera w trakcie sezonu, to osobiście stawiałbym na trzecią kadencję Zidane'a. [@MarioCortegana] — Los Galácticos (@_LGalacticos) October 5, 2024

Zidane prowadził Real Madryt w 263 meczach, z których wygrał 174 spotkania, 53 razy zremisował i poniósł 36 porażek. Oprócz triumfów w Lidze Mistrzów jego łupem padło również dwukrotne zwycięstwo w Mistrzostwach Hiszpanii, Superpucharze Hiszpanii, Superpucharze Europy czy Klubowych Mistrzostw Świata.

Real w środku tygodnia rozczarował w Lidze Mistrzów, gdzie niespodziewanie przegrał z OSC Lille (0:1). Następny mecz podopieczni Carlo Ancelottiego rozegrają w sobotę (5 października) przeciwko Villarrealowi w 9. kolejce hiszpańskiej La Liga.