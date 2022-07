fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba nie zaczął jeszcze nowego sezonu jako zawodnik Juventusu, a już doznał kontuzji. Reprezentant Francji nabawił się urazu kolana. Na dzisiaj piłkarz nie podjął jeszcze decyzji, czy przejdzie operacja, czy skupi się na leczeniu zachowawczym.

Paul Pogba kilka dni temu nabawił się kontuzji kolana

Zawodnik wciąż nie podjął decyzji o sposobie leczenia

29-latek szuka rozwiązania, dzięki, któremu będzie mógł zagrać na mundialu w Katarze

Pogba nie przejdzie operacji?

Paul Pogba z dużymi nadziejami wrócił do Juventusu. Francuski zawodnik niestety dla kibiców Starej Damy w trakcie tournee doznał kontuzji, która może wykluczyć go z gry na kilka miesięcy.

Dziennikarza La Gazzetta della Sport Fabiana Della Valle przekonuje, że uraz łąkotki jest bardzo trudny do leczenia zachowawczego. Tymczasem po operacji Francuz musiałby być wyłączony z gry od trzech do pięciu miesięcy. To skutkowałoby tym, że zawodnik nie zagrałby na mundialu w Katarze.

Nie jest żadną tajemnicą, że mistrzostwa świata są w tym roku wydarzeniem numer jeden dla Pogby. W związku z tym piłkarz szuka metod leczenia, dzięki, którym szybciej będzie mógł dojść do zdrowia.

Faktem jest, że w Stanach Zjednoczonych doradzano Pogbie, aby przeszedł operację. Zawodnik natomiast udał się do Włoch, aby skonsultować się z tamtejszymi lekarzami. Pomocnik stara się znaleźć rozwiązanie, dzięki, którym będzie mógł znaleźć się na mundialu.

Pogba decyzję o sposobie leczenia ma podjąć na początku przyszłego tygodnia.

Czytaj więcej: Pogba może przegapić nawet dwa miesiące, Francuz z kontuzją