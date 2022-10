Koniec dobrej passy Monzy, Juve z przełamaniem, Atalanta liderem

PressFocus Na zdjęciu: Torino FC - Juventus FC

W sobotę odbyły się trzy spotkania 10. kolejki włoskiej Serie A. W pierwszym meczu Empoli pokonało Monzę 1:0. W takim samym stosunku bramkowym Juventus ograł Torino w derbach, natomiast w wieczornym starciu Atalanta wygrała 2:1 z Sassuolo i przynajmniej do niedzieli została liderem Serie A.

Sobotnie zmagania w Serie A rozpoczęły się od starcia Empoli z Monzą, które przystąpiło do tego spotkania po trzech zwycięstwach z rzędu. Natomiast Empoli gra w tym sezonie w kratkę i nie potrafi ustabilizować formy. Z przebiegu całego spotkania to goście byli stroną dominującą, wykreowali sobie więcej okazji bramkowych, a także częściej utrzymywali się przy piłce. Jednak byli bardzo nieskuteczni, co wykorzystało Empoli. W 11. minucie meczu decydującego gola zdobył Haas, który dał gospodarzom trzy punkty.

W drugim pojedynku Juventus rywalizował z Torino. Spotkanie derbowe jednak nie zachwyciło, szczególnie w pierwszej części spotkania, gdy na boisku działo się niewiele. Stara Dama była wolna i nieskuteczna w swojej grze, a gospodarzom brakowało jakości w ofensywie. Po zmianie stron na murawie zrobiło się nieco ciekawie, było więcej wolnych przestrzeni, jednak żadna z drużyn nie potrafiła przekuć swoich okazji w zdobycze bramkowe. Jednego gola na wagę trzech punktów dla Juve zdobył w tym spotkaniu Vlahović, który na listę strzelców wpisał się w 74. minucie.

W wieczornym spotkaniu Atalanta podejmował przed własną publicznością Sassuolo. La Dea, która naciska w tabeli Serie A na Napoli była zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Gospodarze od początku meczu przejęli kontrolę nad tym spotkaniem, jednak to neroverdi objęli prowadzenie w 41. minucie za sprawą Kyriakopoulosa. Atalanta zdołała doprowadzić do wyrównania jeszcze w doliczonym czasie gry, a na listę strzelców wpisał się Pasalić. Tuż po przerwie Lookman podwyższył na 2:1. Jak się okazało, było to decydujące trafienie w w tym pojedynku. Atalanta dzięki trzem punktom przeskoczyła Napoli i została liderem rozgrywek.

Wyniki 10. kolejki Serie A

Empoli – Monza 1:0 (1:0)

11′ Haas

Torino – Juventus 0:1 (0:0)

74′ Vlahović

Atalanta – Sassuolo 2:1 (1:1)

45′ Pasalić, 46′ Lookman – 41′ Kyriakopoulos