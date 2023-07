IMAGO / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Coraz więcej mówi się o potencjalnym transferze Piotra Zielińskiego do Arabii Saudyjskiej

Pomocnik miałby opuścić Napoli na rzecz lukratywnej oferty

W sprawie ciekawy głos zabrał Jacek Bąk, były kapitan reprezentacji Polski

Zieliński w Arabii?

Coraz więcej mówi się o tym, że w najbliższych tygodniach będziemy świadkami transferu Piotra Zielińskiego do Arabii Saudyjskiej. Pomocnik Napoli i reprezentacji Polski może zostać nowym graczem Al-Ahli. W nowym klubie według “BBC Arabic” miałby zarabiać około 13,5 miliona euro rocznie. Głos w kwestii transferu Polaka zabrał Jacek Bąk, były kapitan kadry narodowej.

– Piotr Zieliński dostał bajeczną ofertę, której po prostu nie można odrzucić. Takimi pieniędzmi zabezpieczy przyszłość swojej rodziny na kilka następnych pokoleń. Gra w lidze włoskiej już bardzo długo i zrobił już w niej wszystko. Wygrał mistrzostwo, krajowy puchar, z powodzeniem grał w Lidze Mistrzów. Czego może jeszcze dokonać? – pyta Bąk w rozmowie z “TVP Sport”.

– Gdy do mnie zgłosili się Katarczycy, wyszedłem z takiego założenia, że we Francji nic nowego mnie już nie czeka. Byłem mistrzem i wicemistrzem w Ligue 1, dlatego postanowiłem wyjechać z Europy. Mogłem zarobić 2,5 razy więcej niż grając na Starym Kontynencie i z tego skorzystałem. Występowałem w Katarze przez dwa lata, a zarobiłem tyle, ile we Francji zainkasowałbym przez cztery czy nawet pięć lat. Dzięki temu wyjazdowi zabezpieczyłem swoją przyszłość – dodał emerytowany piłkarz.

