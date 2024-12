Nicolo Campo / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński pozytywnie oceniony po meczu z Como

Piotr Zieliński nie jest podstawowym zawodnikiem Interu Mediolan od początku dołączenie do klubu i wydaje się, że tak może już w tym sezonie pozostać. Jakość oraz rywalizacja w drugiej linii zespołu Simone Inzaghiego jest bardzo duża i trudno przebić się do jedenastki nawet jeśli ma się taką renomę jak nasz reprezentant.

Niemniej nie jest też tak, że Piotr Zieliński cały czas siedzi na ławce rezerwowych. Swoje szanse 30-letni środkowy pomocnik otrzymuje, jednak są one zwykle dość krótkie. W sumie do tej pory w barwach Nerazzurrich pojawił się na boisku 18 razy i zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Daje to jednak nieco ponad 840 minut gry. W ostatnim starciu przeciwko Como – wygranym przez Inter 2:0 – Polak pojawił się na murawie w 74. minucie i zdołał w tym czasie zanotować swoją pierwszą asystę. Po meczu bardzo dobrze naszego kadrowicza ocenili dziennikarze z Włoch.

“Wszedł w końcówce meczu do środka pola i dobrze zarządzał tempem gry i samą piłką, a to w pierwszej połowie nie udawało się żadnemu z zawodników Interu. Zieliński to gwarancja jakości, nawet przy minimum minut” – napisali dziennikarze “La Gazzetta dello Sport”, którzy przyznali Polakowi notę sześć w skali od 1 do 10.

