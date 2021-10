Piłkarz, który zaczynał jako złodziej. Okradł swój własny klub

To historia o zuchwałej kradzieży i zarazem jednej z najgłupszych przestępczych wpadek, o jakich słyszano. Cesar Rodrigues ograbił wraz z dwoma kolegami siedzibę piłkarskiego klubu, po czym szybko wpadł w ręce policji. Aż trudno w to uwierzyć, że po latach znalazł zatrudnienie w takich klubach jak Lazio i Inter.

Cesar Rodrigues trafił na kilka lat do więzienia, bo na początku swojej kariery zdecydował się okraść swój własny klub.

Pomimo burzliwej przeszłości piłkarz ten trafił ostatecznie do Europy i występował z powodzeniem we włoskiej Serie A.

Cesar reprezentował barwy takich drużyn jak Lazio czy Inter. Po zakończeniu kariery został trenerem młodzieży.

Ukradł klubowe pieniądze

Opowieść ta brzmi tak absurdalnie, że nie wszyscy potrafili w nią uwierzyć. Wydarzyła się jednak naprawdę. W 1994 roku Cesar Aparecido Rodrigues miał 20 lat. Uważano go za zdolnego i wszechstronnego gracza, bo mógł grać zarówno na lewej stronie w pomocy, jak i w defensywie.

Los chciał, że lata później trafił do Europy. W barwach Lazio rozegrał 86 meczów, a później przez dwa sezony występował w mediolańskim Interze. Niewiele jednak brakowało, a będąc młodym chłopakiem Cesar pogrzebałby swoje szanse na zrobienie kariery.

W późniejszych wywiadach nie chciał do tego wracać. Zawsze podkreślał, że był to największy błąd w jego życiu. Mowa o kradzieży innej niż wszystkie. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się bowiem, by piłkarz namówił swoich wspólników do tego, by łamać się do siedziby klubu i wynieść w torbach ogromną sumę pieniędzy.

W 1994 roku Cesar występował w brazylijskim Clube Atletico Juventus. Drużyna z Sao Paulo świętowała w tamtym sezonie największy sukces dekady – zdołała awansować do najwyższej klasy rozgrywek. Stąd też do klubowej kasy wpłynęła premia w wysokości 100 tysięcy dolarów. Pieniądze te miały zostać podzielone między wszystkich zawodników zespołu.

Wpadł po zakupie drogiego auta

20-letni Cesar niekoniecznie chciał się jednak dzielić ze wszystkimi. Późniejsze dochodzenie sądowe wykazało, że to on dowiedział się o tym, że klub otrzyma wspomnianą kwotę w gotówce. Wiedział też kiedy nastąpi dostawa i wraz z dwoma wspólnikami zaplanował kradzież.

Chociaż bezpośrednio nie uczestniczył w napadzie, otrzymał swoją część łupu. Złodzieje zachowali się jednak bezmyślnie, bo jeszcze w tym samym tygodniu poszli z gotówką do jednego z salonów samochodowych. Tam zakupili trzy drogie auta. Policjanci szybko trafili na ten trop i powiązali podejrzany zakup z kradzieżą w klubie.

Sąd nie był dla Cesara i jego kolegów łaskawy. Każdy z nich usłyszał wyrok. W przypadku tego pierwszego było to 5 lat i 4 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Gdy piłkarz siedział za kratami, wydawało się, że jego dalsza kariera sportowa legła w gruzach. Los miał jednak wobec niego inne plany i dał mu drugą szansę.

Pomocną dłoń wyciągnęli do niego działacze Sao Caetano. To w barwach tej drużyny zaczął występować, gdy w 1998 roku wypuszczono go za dobre sprawowanie. Szybko okazało się, że kilka lat za kratami nie odbiło się negatywnie na jego predyspozycjach piłkarskich. Cesar został liderem zespołu i po niespełna roku otrzymał opaskę kapitana. W 2000 roku dotarł nawet do krajowego finału, gdzie wraz z kolegami musiał uznać wyższość Vasco da Gama.

Kariera w Serie A

Kariera Brazylijczyka dopiero się rozkręcała, a sukces z Sao Caetano zaowocował transferem do Europy. Działacze Lazio zapłacili za niego 5 milionów euro. Z pewnością tego nie żałowali, bo cieszyli się z usług Cesara przez cztery kolejne sezony. Łącznie wystąpił w 86 meczach dla drużyny ze stolicy Włoch. Później w swoich szeregach (najpierw w ramach wypożyczenia, a potem transferu definitywnego) mieli go przez dwa lata działacze mediolańskiego Interu.

Jeden z dziennikarzy miał napisać potem złośliwie, że Cesar nie musiał już więcej okradać swoich pracodawców. Grając w Serie A dorobił się bowiem niemałych pieniędzy. Jedyny niedosyt miał odczuwać z powodu reprezentacji Brazylii, dla której wystąpił w zaledwie dwóch oficjalnych spotkaniach.

We Włoszech występował jeszcze w Bolognii i Livorno, ale najbliżej było mu zawsze do Lazio. Tym bardziej, że pomimo swojej przeszłości udało mu się zbudować dobre relacje z prezydentem Claudio Lotito. Ten był niepocieszony, gdy zawodnik przenosił się do Mediolanu. Gdy Cesar zakończył karierę, dołączył do rzymian w roli trenera młodzieży. Po zdobyciu uprawnień powierzono mu nawet prowadzenie drużyny Lazio do lat 17. Ostatecznie zajmował się nią przez kilka kolejnych sezonów.

