Dyrektor sportowy Juventusu Fabio Paratici zabrał w niedzielę głos w sprawie nieobecności Cristiano Ronaldo składzie zespołu na mecz z Atalantą Bergamo, a także wysokiej pensji Portugalczyka.

Ronaldo otrzymał szansę odpoczynku

Reprezentanta Portugalii zabrakło w składzie Starej Damy na jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań Serie A w ten weekend. Jak poinformował Fabio Partici Portugalczyk nie był gotowy do gry w stu procentach i decyzja w sprawie jego absencji została podjęta wspólnie.

– Ronaldo rozegrał w tym sezonie wiele spotkań. Miał był inaczej wykorzystany w reprezentacji Portugalii, ale ostatecznie rozegrała trzy spotkania – powiedział dyrektor sportowy klubu Fabio Paratici.

– Wczoraj nie czuł się w 100 procentach sprawny, miał problemy i nie chcieliśmy ryzykować. To decyzja, którą podjęliśmy wspólnie – dodał Paratici.

Gigantyczna pensja Ronaldo

W ostatnim czasie medialnymi spekulacjami ponownie objęta została przyszłość Ronaldo. W prasie zaczęły pojawiać się pytania, czy Juventus będzie stać na wypłacanie w przyszłym sezonie piłkarzowi jego gigantycznego wynagrodzenia w wysokości 31 milionów euro.

– W ubiegłym tygodniu powiedziałem, że musimy być odpowiedzialni za to, co robimy. Obecnie jest to okres pełen niepewności. Cristiano jest nie tylko piłkarzem i sportowcem, ale także postacią na najwyższym poziomie, więc jego pensja to odzwierciedla. Niektóre badania pokazują, że jest najbardziej znaną osobą na świecie – dodał Paratici.

W obecnym sezonie Ronaldo rozegrał we wszystkich rozgrywkach 37 spotkań, zdobywając w nich 32 bramki.