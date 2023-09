Osimhen wyładował frustracje na trenerze Napoli. Później przeprosił

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Victor Osimhen

Napoli tylko zremisowało z Bolonią w niedzielny wieczór

Osimhen został zmieniony w końcówce, co sfrustrowało napastnika

Nigeryjczyk ostatecznie przeprosił za swoje nieodpowiednie zachowanie

Osimhen przeprosił Napoli za swoje zachowanie

To był frustrujący wieczór dla Osimhena, który nie wykorzystał szansy z rzutu karnego, by dać Napoli prowadzenie i być może zwycięstwo w meczu z Bolonią. Następnie został zmieniony przez Garcię, a na minutę przed końcem zastąpił go Giovanni Simeone, gdy Napoli wciąż szukało gola na wagę trzech punktów.

Wyraźnie zirytowany Osimhen skierował swoją złość na Garcię i gdy zmierzał do linii bocznej wykonywał gesty wskazujące, że jego zdaniem posiadanie dwóch napastników na boisku byłoby korzystniejsze dla Napoli w końcowych fazach meczu.

Pomimo swojej frustracji Osimhen wie, że decyzja trenera jest ostateczna i należy ją uszanować. Zdając sobie z tego sprawę, czołowy strzelec Napoli przeprosił w szatni trenera i cały zespół natychmiast po gwizdku kończącym mecz wynika z doniesień Calciomercato.com. Ponadto według mediów na poniedziałkowych zajęciach drużyny z Neapolu nie było już śladu po niedzielnych zajściach.