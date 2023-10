Dobre informacje napływają ze Szwecji. Odnalazł się Emil Roback, z którym nie było kontaktu ponad dwa tygodnie. Zawodnik wypożyczony do Norrkoping z AC Milan opublikował oświadczenie za pośrednictwem portalu "Football Italia".

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Emil Roback

Odnalazł się Emil Roback

Kilka dni wcześniej szwedzkie media przekazały, że zaginął Emil Roback. Z zawodnikiem wypożyczonym do Norrkoping z AC Milan nie było kontraktu ponad dwa tygodnie. 20-latek już się odnalazł i za pośrednictwem portalu “Football Italia” opublikował wyjaśnienia w związku z tą sprawą.

– Czułem, że moja głowa nie jest na właściwym miejscu. To było tak, jakbym wycofał się w głąb siebie. Oczywiście wiem, że w takich okolicznościach nie było to najlepsze rozwiązanie, ale tak się stało. Oczywiście dla mnie to też nie było zabawne – przekazał Roback.

– Zdaję sobie sprawę, że ludzie myśleli, że zniknęłam, i rzeczywiście tak się stało. Wiele osób kontaktowało się ze mną, pytając, czy wszystko w porządku, a niektórzy nawet myśleli, że zostałem porwany – kontynuował.

– Nigdy wcześniej się tak nie czułam, być może był to rodzaj depresji. Jednak jest już dobrze. Wróciłem i postaram się jak najlepiej wykorzystać tę sytuację, aby wrócić do tego, co wiem, że mogę zrobić. Nadal mam wielkie cele w piłce nożne – dodał 20-latek.

Emil Roback swego czasu był uznawany za wielki talent, który lada moment wskoczy do seniorskiej zespołu Milanu. Ostatecznie tak się nie stało, przez co Szwed udał się na wypożyczenie do Norrkoping.

