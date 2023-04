Olivier Giroud, który w obecnym sezonie strzelił 13 bramek, właśnie podpisał nowy kontrakt z AC Milanem. Francuz przedłużył wygasającą umowę z Rossonerimi do 30 czerwca 2024 roku.

Olivier Giroud zgodnie z przewidywaniami zostanie na dłużej w Mediolanie

AC Milan potwierdził przedłużenie kontraktu z napastnikiem o kolejny sezon

Francuz związał się z Rossonerimi umową obowiązującą do czerwca 2024 roku

Giroud nagrodzony za dobre występy, Francuz zostaje na San Siro

AC Milan za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, a także mediów społecznościowych pochwalił się przedłużeniem umowy z Olivierem Giroud. O prolongacie Francuza mówiło się już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz doszło do podpisania stosownych dokumentów.

Nowy kontrakt doświadczonego napastnika będzie ważny do 30 czerwca 2024 roku, czyli do zakończenia kampanii 2023/2024. Dotychczasowe porozumienie wygasało już po tym sezonie. 36-latek przywdziewa koszulkę Rossonerich od lipca 2021 roku, kiedy to trafił na San Siro za darmo z Chelsea.

121-krotny reprezentant Trójkolorowych w 38 spotkaniach trwających rozgrywek zdobył 13 goli oraz zaliczył 6 asyst. Olivier Giroud i jego AC Milan wczoraj zameldowali się w półfinale Ligi Mistrzów.