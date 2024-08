LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny nie ma zamiaru kończyć z piłką

Wczoraj media obiegła informacja, że Wojciech Szczęsny doszedł do porozumienia Juventusem Turyn w sprawie rozwiązania dotychczasowego kontraktu. Polski bramkarz już od jakiegoś czasu znajdował się na wylocie z klubu i wiele wskazywało na to, że prędzej czy później dojdzie do rozstania. Tym samym 34-latek będzie dostępny za darmo i znów rozgorzała dyskusja na temat jego przyszłości.

Wielu kibiców zastanawia się, gdzie może trafić reprezentant Polski, a niektórzy także, czy zakończy on piłkarską karierę. Z pomocą w tej sprawie przychodzi Piotr Koźmiński z “WP Sportowe Fakty”, który poinformował, że Szczęsny nie ma zamiaru przedwcześnie odwieszać butów na kołek. Co więcej, ostatecznie upaść miały rozmowy z Arabią Saudyjską ws. przenosin do tamtejszej ligi. Polak nie chce się bowiem decydować na pierwszy lepszy ruch i może nawet poczekać rok. Jest jednak także jeszcze jeden wariant brany pod uwagę, a mianowicie awaryjny transfer medyczny w trakcie sezonu, gdy duży klub potrzebowałby bramkarza.

W minionym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał 35 spotkań w Serie A w barwach Starej Damy i 15 razy zachował w nich czyste konto. W sumie dla zespołu z Turynu ma 252 występy. Wcześniej grał m.in. dla AS Romy oraz Arsenalu.

