PSV chce Nicolę Zalewskiego

Nicola Zalewski rozpoczął sezon 2024/25 w wyjściowym składzie AS Romy z Cagliari (0:0). To mogłoby wskazywać, że w przedstawiciele rzymskiego klubu są zadowoleni z rozwoju reprezentanta Polski. Jednak okazuje się, że może opuścić klub przed końcem letniego okna transferowego. W ostatnich dniach łączony jest z wieloma zespołami zarówno we Włoszech, jak i za granicą.

Portal “Il Romanista” ujawnił, że Zalewski jest na liście życzeń Milanu. Według włoskich dziennikarzy mogłoby dojść do wymiany między klubami, a na Stadio Olimpico miałby trafić Alexis Saelemaekers. Według najnowszych wieści holenderskiego portalu Soccernews.nl, poważne zainteresowanie Zalewskim wykazuje również PSV Eindhoven.

Giallorossi oczekują za polskiego skrzydłowego około 12 milionów euro. Kluczowym czynnikiem, który przyciąga uwagę holenderskiego klubu, jest jego wyjątkowa wszechstronność na boisku. Zalewski najlepiej radzi sobie na pozycji lewego obrońcy, jednak może występować na prawym skrzydle, co tylko zwiększa jego atrakcyjność na rynku transferowym.

#PSV heeft serieuze belangstelling voor Nicola #Zalewski van #ASRoma. De Eindhovenaren willen proberen de Pools-international nog deze window naar het Philips Stadion te halen. Lees meer via: https://t.co/YZkAD3QPLX — Mounir Boualin (@MounirBoualin) August 23, 2024

Zalewski zadebiutował w Romie w maju 2021 roku. Łącznie rozegrał dla słynnego klubu już 107 meczów, w których zdobył dwie bramki i dołożył siedem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2024 roku.