Napoli znów szuka trenera. Trzy znane nazwiska na liście

SSC Napoli jest w trakcie poszukiwań nowego trenera, ponieważ Francesco Calzona jest opcją tylko do końca sezonu. Jak informuje Fichajes.net, Aurelio De Laurentiis rozważa trzech kandydatów.

Napoli ma trzech kandydatów na nowego trenera

SSC Napoli ma za sobą bardzo burzliwy sezon i dopiero w końcówce zyskało małą stabilizację. Przed rozpoczęciem rozgrywek z klubem pożegnał się Luciano Spalletti, czyli trener, który rok temu poprowadził Azzurrich do mistrzostwa Włoch. Na tym stanowisku Włocha zastąpił go Rudi Garcia. Francuz nie sprostał oczekiwaniom, co poskutkowało szybkim zwolnieniem po kilkunastu kolejkach Serie A.

Kolejnym trenerem Napoli w tym sezonie został Walter Mazzarri. Ten wybór wzbudził duże kontrowersje, bo nie jest to menedżer, który w ostatnich latach odnosił spektakularne sukcesy. Obawy kibiców potwierdziły się, bo ten szkoleniowiec także wyczerpał cierpliwość Aurelio De Laurentiisa.

W końcu prezydent Napoli zatrudnił kogoś, kto dał małą stabilizację klubowi. Pierwszym trenerem został Francesco Calzona, czyli aktualny selekcjoner reprezentacji Słowacji. Włoch ma poprowadzić drużynę do końca sezonu, a później nastąpi kolejna roszada.

Jak informuje Fichajes.net, aktualnie w gronie głównych kandydatów, którzy są rozważani w kontekście objęcia Napoli, są trzy nazwiska. Najbardziej znanym bez wątpienia jest Antonio Conte, były trener Juventusu, Interu, Chelsea i reprezentacji Włoch. Oprócz tego potencjalnymi następcami Calzony mogą być Julen Lopetegui oraz Gian Piero Gasperini.

