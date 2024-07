Napoli nie odpuszcza. Kolejne podejście do transferu napastnika Chelsea

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Nie ustają wysiłki Napoli ws. Romelu Lukaku

Chelsea nie widzi przyszłości dla Romelu Lukaku w swoich szeregach. 31-latek poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Romie i nie wykluczone, że znajdzie przystań w innym klubie Serie A. SSC Napoli, które szuka następcy Victora Osimhena, zagięło parol na doświadczonym snajperze.

Chelsea i Napoli wznowiły w środę rozmowy ws. reprezentanta Belgii, próbując uzgodnić rozsądną kwotę. Londyński klub jest skłonny obniżyć swoje żądania z pierwotnej ceny wywoławczej wynoszącej 44 miliony euro do około 35 milionów euro. Tymczasem Włosi nadal naciskają na cenę bliższą 25 milionów euro. Przypomnijmy, że Belgowi pozostały dwa lata ważnego kontraktu.

#Calciomercato | @sscnapoli, sono proseguiti anche oggi i contatti con l'entourage di #Lukaku. Si lavora a un contratto triennale da 6 milioni l'anno più bonus e diritti d'immagine. Il club di #DeLaurentiis vuole acquistare il belga per circa 25 milioni, mentre il @ChelseaFC… — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 24, 2024

Napastnik jest także gotów do znaczących ustępstw w zakresie swoich obecnych zarobków. Z informacji wynika, że ​​zgodził się na kontrakt w Neapolu warty 6 milionów euro za sezon. Ta decyzja wyraźnie pokazuje, że Lukaku jest zdeterminowany, by kontynuować swoją karierę we Włoszech. Oba kluby starają się znaleźć kompromis, który zadowoli wszystkich zainteresowanych. Rozwój sytuacji wokół Lukaku jest z pewnością jednym z najbardziej interesujących w letnim oknie transferowym,