Piotr Zieliński znów jest do dyspozycji Luciano Spalettiego. Napoli poinformowało, że Polak uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa.

Pierwszy miesiąc sezonu 2021/2022 nie był udany w wykonaniu Piotra Zielińskiego. Polak potrzebował czasu na dojście do formy. Gdy już to zrobił, znów stał się kluczowym graczem Napoli. 27-latek często strzelał gole i zaliczał ważne asysty. Jego bilans we wszystkich rozgrywkach to 24 rozegrane mecze, sześć zdobytych bramek i pięć ostatnich podań.

Zieliński w bieżącej kampanii nie ustrzegł się problemów zdrowotnych. Polak zmartwił kibiców, gdyż w meczu z Empoli miał problemy z oddychaniem i opuścił boisko już w 22. minucie. Sprawa skończyła się jednak dobrze.

Przed zaplanowanym na 6 stycznia meczem z Juventusem, ukazała się informacja, że Zieliński jest chory na koronawirusa. Kolejny test dał jednak wynik negatywny i Polak zagrał przeciwko turyńczykom. Później w jego organizmie znów wykryto Covid-19, przez co 27-latek nie mógł pomóc drużynie w starciu z Sampdorią (1:0).

Najnowsze wieści, które docierają z Neapolu, są świetne. Zieliński wykonał test na koronawirusa, a jego wynik był negatywny. Dzięki temu reprezentant Polski może wznowić treningi z drużyną, która 17 stycznia rywalizować będzie na wyjeździe z Bologną.

