fot. Imago Andrea Staccioli Na zdjęciu: Walter Mazzarri

SSC Napoli nie planuje dużych zmian kadrowych

Trener Walter Mazzarri lapidarnie wypowiedział się w sprawie strategii transferowej

Opiekun Partenopei przekonywał jednocześnie, że skupia się na poprawieniu mentalności u zawodników, których ma do dyspozycji

Napoli bez rewolucji kadrowej w styczniu

SSC Napoli aktualnie plasuje się dopiero na siódmym miejsce w tabeli ligi włoskiej. Partenopei legitymują się bilanse, 27 oczek, tracąc do pierwszego Interu Mediolan aż 17 punktów.

Już wiadomo, że z klubem z Neapolu żegna się Eljif Elmas. Zawodnik dołączy do RB Lipsk za 25 milionów euro. Napoli ma natomiast pozyskać kilku graczy w przyszłym miesiącu. Niemniej trener nie chciał opowiedzieć wprost o strategii transferowej klubu.

– Nie spodziewam się rewolucji, ponieważ jest to coś, czego nie można zrobić w styczniu – przekonywał Walter Mazzarri cytowany przez Football Italia.

– Wolę, żeby klub mówił o transferach. Ja z kolei koncentruję się na tym, aby pomóc zawodnikowi odzyskać pewność siebie, którą miał w zeszłym sezonie. Musimy zachować równowagę i unikać błędów – dodał trener.

– Przyszedłem tutaj, aby pomóc. Chcę to robić do końca. Szkoda, że ​​nie zdobyliśmy dwóch czy trzech dodatkowych punktów, które by nam pomogły. Zasłużyliśmy na więcej w meczu z Juventusem i Romą – mówił Włoch.

Czytaj więcej: Saudyjczycy ruszają po gwiazdę Napoli. Na stole 12 milionów euro