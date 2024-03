Napoli podjęło decyzję w sprawie bramkarza

Napoli podjęło decyzję w sprawie Alexa Mereta, decydując się na wykorzystanie klauzuli w jego kontrakcie i przedłużenie współpracy o kolejne dwanaście miesięcy - donosi Fabrizio Romano. Oznacza to, że bramkarz nie odejdzie za darmo.

Alex Meret nie odejdzie za darmo z Napoli

Bramkarz ma zostać w Napoli na kolejny rok

Bramkarz ten występuje w Neapolu od 2019 roku

Napoli nie odda bramkarza za darmo

Przesądzone jest już to, że Napoli nie odda Alexa Mereta za darmo. Umowa tego zawodnika wygasała latem, ale klub skorzystał z dostępnej klauzuli, by zatrzymać go na kolejne dwanaście miesięcy.

Spekuluje się, ze Meret może mimo wszystko odejść latem z Napoli. Klub mógłby oczekiwać za niego od 10 do 15 milionów euro. Możliwy jest także drugi scenariusz. Dziennikarz Fabrizio Romano spekuluje, że Włoch mógłby zgodzić się na parafowanie nowej umowy z obecnym pracodawcą.

27-letni bramkarz gra w Neapolu od 2019 roku, gdy sprowadzano go z Udinese. W tym sezonie zagrał 30 meczach – 22 w Serie A i ośmiu w Lidze Mistrzów.