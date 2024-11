Lukaku wraca na San Siro. Kibice Interu szykują specjalne przyjęcie

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Kibice Interu wrogo nastawieni do Lukaku

Romelu Lukaku, gdy rok temu po raz pierwszy wrócił do Mediolanu po rozstaniu z Interem, jego przyjęcie było dalekie od ciepłego. Kibice nie wybaczyli mu sposobu, w jaki opuścił klub, a on sam dolewał oliwy do ognia, sugerując, że prawdziwe kulisy jego odejścia były znacznie bardziej skomplikowane. – Gdybym powiedział, co się wydarzyło, zszokowałbym wszystkich – stwierdził wtedy Belg. Obecnie, Lukaku jest piłkarzem Napoli, a jego relacja z Antonio Conte – trenerem, z którym współpracował w Interze – dodaje dodatkowej pikanterii tej rywalizacji.

Decyzją policji, w związku z niedawnymi wydarzeniami w Mediolanie, wszelkie zorganizowane choreografie na stadionie są wstrzymane. To z pewnością wpłynie na atmosferę meczu, jednak nie zabraknie transparentów, a kibice Interu znajdą sposób, aby wyrazić swoje “uczucia” wobec Lukaku i Conte, przekonuje “Calciomercato”. Tym razem głównym punktem zainteresowania jest jednak walka o mistrzostwo, a napięcie między kibicami a Lukaku stanowi jedynie tło do znacznie ważniejszego wydarzenia, czyli meczu pomiędzy liderującym Napoli a Interem, który traci do niego tylko jeden punkt.

Z perspektywy kibiców Interu, „zdrada” Lukaku została już w pewnym sensie ukarana – Belg nie powrócił do swojej najlepszej formy, a jego miejsce w Interze zajął Marcus Thuram, szybko zdobywając sympatię fanów. Oczekiwania są takie, że atmosfera nie będzie tak napięta jak rok temu, jednak wszystko może się zmienić w zależności od wydarzeń na boisku.